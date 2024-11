Draagbare ECG-patch net zo effectief als traditionele ECG

Wereldwijd worden er elk jaar meer dan 300 miljoen elektrocardiogrammen (ECG's) uitgevoerd. Ondanks het feit dat ECG's zo veel gebruikt worden, is de technologie ervan al tientallen jaren nagenoeg hetzelfde. Onderzoek van de University of Cincinnati College of Medicine toont aan dat een nieuw ontwikkelde draadloze ECG-patch net zo nauwkeurig, zo niet nauwkeuriger, is dan traditionele ECG-apparaten.

De ECG-patch, EKG Patch Solution genaamd, is een alles-in-één oplossing, ontwikkeld door MG Medical Products. Hij heeft ingebouwde afleidingsdraden die zijn bevestigd aan vooraf ingebouwde elektroden voor een eenvoudigere plaatsing op de borst en de kans op fouten bij het plaatsen van elektroden te voorkomen.

Eenvoudige plaatsing met minder kans op fouten

De eenvoud van het ontwerp en het gebruik betekent dat medisch personeel geen ingewikkelde training hoeft te volgen om de draagbare ECG-patch te kunnen plaatsen. Bovendien werd in het onderzoek dat gedaan werd naar de werking en effectiviteit van de patch ontdekt dat de kans op een artefact, dat wordt veroorzaakt doordat een van de afleidingen niet goed of niet stevig genoeg is geplaatst, met de helft (50%) afneemt.

De patch is getest in een prospectief, enkelblind onderzoek bij 200 hartpatiënten in vergelijking met de standaard traditionele ECG-procedure met 12 afleidingen. Fouten die van invloed waren op de interpreteerbaarheid van het ECG werden gedetecteerd in 6,5 procent van alle Patch EKG-procedures. Bij de standaard ECG-procedure lag het foutpercentage op 15 procent. Deze fouten traden voornamelijk op door beweging van de patiënt, aldus de onderzoekers. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in Clinical Research in Cardiology.

Vereenvoudigen ECG-procedure

Volgens de producent van de ECG-patch kan deze draagbare technologie de manier waarop een ECG kan worden uitgevoerd, flink veranderen en de bereikbaarheid voor het maken van ECG’s van patiënten wereldwijd vergroten.

“Hij weegt maar vijf pond en je hoeft het apparaat niet naar binnen te rijden of draden te ontwarren. Je hoeft geen technische vaardigheden te hebben om dit te kunnen. Mensen volgen maandenlang lessen om te leren hoe ze een traditionele EKG moeten bedienen. Met dit nieuwe product volg je een cursus van 20 minuten om te leren hoe je een EKG maakt”, zegt Jeff McGrath, president van MG Medical Products.

Volgens de makers kan de draadloze ECG-patch vooral interessant zijn voor verpleeginrichtingen, instellingen voor gedragsgeneeskunde en penitentiaire inrichtingen. De mogelijkheid om acute hartsymptomen snel te triageren kan helpen om het aantal ziekenhuisopnames van mensen die in deze instellingen worden verzorgd te verlagen.

Philips ePatch

Philips heeft een vergelijkbare oplossing, de ePatch genaamd. Die werkt in combinatie met een AI-platform om hartritmestoornissen beter te kunnen diagnosticeren. Deze innovatieve oplossing, die onder andere wordt ingezet bij het Martini Ziekenhuis, heeft inmiddels al bij verschillende patiënten geleid tot vroegtijdige detectie van hartritmestoornissen.

Tegenwoordig zijn er ook oplossingen waarmee mensen eenvoudig zelf een ECG kunnen maken. Veel smartwatches, zoals die van Fitbit, Samsung en Apple, hebben hiervoor ingebouwde sensoren in combinatie met een app. Echter, de ECG’s die daarmee geproduceerd worden, geven weliswaar betrouwbare resultaten, maar toch vooral bedoeld als indicatie of waarschuwing om contact op te nemen met een (huis)arts voor verder controle en het eventueel maken van een professioneel, klinisch verantwoord, ECG.