Drie nieuwe MRI-scanners voor het Catharina Ziekenhuis

De afgelopen maanden is de afdeling Radiologie van het Catharina Ziekenhuis flink verbouwd voor de komst van drie nieuwe MRI-scanners. De eerste van die scanners is afgelopen week in gebruik genomen. Begin 2025 komen de andere twee scanners ook in actie. Die nieuwe MRI’s hebben veel voordelen voor de patiënt. Zo is de tunnel groter. Ook kunnen patiënten die in de tunnel liggen naar een scherm kijken ter afleiding.

“En bij de verbouw is rekening gehouden met de komst van een vierde apparaat, als de situatie daarom vraagt”, zegt Jan Hoppenbrouwers, senior laborant van het ziekenhuis. Eén van de scanners waarmee nu in het ziekenhuis wordt gewerkt heeft nog een diameter van zestig centimeter. Vooral patiënten die meer dan 100 kilo wegen gaan de voordelen van de nieuwe scanners merken. Die tunnels hebben een doorsnede van zeventig centimeter.

Claustrofobie

Hoppenbrouwers zegt dat de extra ruimte in de tunnels een stuk comfortabeler is voor mensen met claustrofobie. Dit kan volgens hem echt het verschil maken tussen wel en niet in de scanner durven. Ook voor mensen met overgewicht is deze scanner een stuk prettiger. Hoppenbrouwers vertelt dat af en toe patiënten waren die door hun overgewicht niet in de scanner konden. Dat behoort nu tot het verleden. Nu kunnen patiënten tot 200 kilo de scan krijgen die ze nodig hebben.

De nieuwe scanners, die per stuk ongeveer zes ton wegen, zijn uitgerust met de zogenoemde Ambient Experience van Philips. Dat houdt in dat er aan het einde van de tunnel een groot scherm is geplaatst. Met een spiegelbril kunnen patiënten die worden gescand ondertussen naar het scherm is kijken. Op een touchscreen kunnen ze vooraf kiezen wat ze graag willen zien. Bijvoorbeeld een weids uitzicht over de bergen of over een Afrikaanse savanne. Hoppenbrouwers vertelt dat het daarmee tot het verleden hoort dat mensen tijdens de scan maar in een saaie witte buis liggen. Bovendien zijn mensen soms bang om in het apparaat te gaan liggen. De beelden van de Ambient Experience geven de patiënt afleiding.

Sneller scannen

Een MRI-scan duurt nu tussen de zes en de zestig minuten, afhankelijk van waarvoor de scan is bedoeld en wat er op de scan moet staan. De nieuwste scanners maken gebruik van een AI-algoritme dat meewerkt in beeldreconstructie. Simpelweg wil dat zeggen dat je sneller kunt scannen en vervolgens AI het beeld kunt laten herstellen. Vergelijk het met een camera die een foto maakt met een te hoge sluitertijd. Dan krijg je ook een korrelige foto die je met beeldbewerking weer kunt repareren. Deze scanners kunnen dat volgens Hoppenbrouwers extreem goed. Het resultaat daarvan: een scan van zestig minuten kun je nu in veertig minuten doen.

Heliumvrij

Philips richt zich vaker op de ontwikkeling van MRI-scanners. Zo heeft Philips inmiddels 1.111 BlueSeal MRI’s scanners met een 1.5 Tesla-magneet geïnstalleerd. In juni van dit jaar werd dit type MRI in gebruik genomen in het Vida Imaging & Breast Center in Bayamón, Puerto Rico. Omdat deze MRI’s heliumvrij opereren hebben ze sinds de eerste installatie in 2018 al ongeveer 1,9 miljoen liter vloeiblaar helium bespaard.