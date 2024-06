Duizendste gebruiker VirtueleThuiszorg bij Meander

Zorgorganisatie MeanderGroep Zuid-Limburg (Meander) kondigt aan dat de mijlpaal van de 1000e actieve gebruiker van VirtueleThuiszorg is bereikt. Deze prestatie benadrukt volgens de organisatie hoe ouderen steeds meer digitale middelen omarmen. Het laat zien dat ook deze doelgroep geen weerstand heeft tegen het gebruik van moderne technologie in hun dagelijkse zorg. Dit betekent een significante vooruitgang in het zorgproces en biedt een glimp van de toekomst van thuiszorg.

Meander startte in 2022 in samenwerking met MobileCare en zorgverzekeraar CZ met de inzet van VirtueleThuiszorg-hulpmiddelen voor haar klanten die thuiszorg ontvangen. Dit om klanten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en daarbij de eigen regie te behouden. Het is belangrijk dat ook de zorg en de ondersteuning daarbij aansluit. Dankzij de VirtueleThuiszorg-hulpmiddelen kunnen fysieke en digitale zorg worden gecombineerd. Dit resulteert in een hogere klanttevredenheid en ontlast zowel zorgmedewerkers als mantelzorgers. Deze manier van zorg draagt volgens de organisatie ook bij aan toekomstbestendige zorg.

Acceptatie

In de afgelopen twee jaar hebben 84 wijkteams van Meander de scholing van VirtueleThuiszorg afgerond. De MeanderGroep beschrijft dat de inzet en het enthousiasme van de zorgverleners over VitueleThuiszorg heeft bijgedragen aan een goede acceptatie van VirtueleThuiszorg.

Mevrouw Peeters-Raes (78 jaar), de 1000ste gebruiker, deelt haar ervaring:“Ik maak met plezier gebruik van twee producten: de valdetector en de digitale weegschaal. Mocht ik vallen of er is een noodgeval, dan weet ik dat er snel hulp komt. Dit geeft mij een zekerder en geruster gevoel. Hierdoor heb ik bijvoorbeeld weer het vertrouwen gekregen om zelfstandig te douchen. Ook wordt mijn gewicht op afstand gemonitord en heb ik beter inzicht in mijn gezondheid.”

Lastenverlichting

Wijkverpleegkundige Michelle Balota voegt daaraan toe: “Dankzij deze hulpmiddelen zijn niet alleen haar mantelzorgers veel meer ontlast, maar is het ook niet meer nodig dat de thuiszorg dagelijks over de vloer komt. Nu bezoek ik mevrouw nog maar één keer in de drie maanden om te evalueren waar zorgbehoefte is en welke oplossingen daarin kunnen voorzien. Zo ervaar je echt de impact van deze hulpmiddelen op de zorgvraag en invulling ervan.”

Gedragsverandering in gang gezet

Directeur Thuiszorg bij Meander, Tessa Schreibers zegt dat alles valt of staat met een zorgvuldige voorbereiding en uitrol van ViruteleThuiszorg. Die zijn succesvol gebleken waardoor er inmiddels duizend klanten gebruikmaken van het systeem. Volgens haar een echte gedragsverandering binnen de zorg.

Meander maakt met de VirtueleThuiszorg een kwaliteitsslag door extra inzicht te bieden in het gezondheidspatroon van haar klanten. Het startpunt is altijd de klant; welke ondersteuning heeft hij nodig en wat vindt hij of zij belangrijk? Door doelgerichte fysieke zorg te combineren met digitale hulpmiddelen, ontstaat er meer ruimte voor de eigen kracht en regie van zorgvragers.