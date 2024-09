Earli spoort kanker sneller en nauwkeuriger op

Earli Inc is een biotechnologiebedrijf dat technologie heeft ontwikkeld om kanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen. Met de techniek kunnen kankercellen in een vroeg stadium worden opgespoord en vernietigd. Ook Accenture heeft in Earli Inc. geïnvesteerd en wil zo de samenwerking met internationale gezondheids- en farmaceutische bedrijven uitbreiden. Het doel is om Earli's technologie wereldwijd sneller te kunnen toepassen voor de vroegtijdige opsporing en behandeling van kanker.

“Earli's technologie biedt een goede mogelijkheid om kanker in een veel vroeger stadium te ontdekken, wat de kans op succesvolle behandelingen aanzienlijk vergroot,” zegt Sander van der Heijden, Lead Health and Public Service bij Accenture Nederland.

Oncologie uitdagingen

Earli richt zich op één van de grootste uitdagingen in de oncologie: het betrouwbaar onderscheiden van gezonde cellen en kankercellen. De technologie maakt gebruik van genetisch geprogrammeerde markers die reageren wanneer kankercellen actief worden. Hierdoor kunnen tumoren in een zeer vroeg stadium worden opgespoord, ook via eenvoudige bloedtesten of PET-scans. Dit verhoogt de kans op een vroegtijdige diagnose. Farmaceutische en biotechnologische bedrijven kunnen door deze techniek ook sneller gepersonaliseerde behandelingen gaan ontwikkelen. Vaak kan dat dan tegen lagere kosten.

Vroege opsporing en behandeling zijn cruciaal om de kans op succesvolle kankerremissie te vergroten. Met Earli’s technologie kunnen verschillende soorten kanker worden opgespoord via niet-invasieve methoden, zoals bloedtesten en PET-scans. Dit geldt ook voor tumoren die te klein zijn om met huidige technieken te kunnen detecteren. Medeoprichter en CEO van Earli Inc, Cyriac Roeding, zegt blij te zijn met de samenwerking met Accenture omdat het hen dichter bij hun doel brengt om van kanker een beheersbare aandoening te maken.

Project Spotlight-programma

Earli is het nieuwste bedrijf dat toetreedt tot het Project Spotlight-programma van Accenture Ventures. Dat is een initiatief dat investeert in bedrijven met innovatieve, disruptieve technologieën. Het programma geeft startups toegang tot Accenture’s expertise en wereldwijd zakelijk netwerk, waardoor ze hun innovaties sneller kunnen ontwikkelen en opschalen.

AI bij opsporen kanker

Begin dit jaar verscheen een artikel in Nature over een geavanceerde AI-tool, die waarschijnlijk in staat is om subtiele tekenen van kanker in weefsels te herkennen. Deze tekenen zijn met het blote oog meestal niet te herkennen. De tool heet iStar en is ontwikkeld door onderzoekers van de Perelman School of Medicine aan de Universiteit van Pennsylvania.