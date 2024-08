Eerste gerobotiseerde tandheelkundige ingreep getest

Perceptive, een ontwikkelaar van AI-gedreven automatisering voor tandheelkundige ingrepen, zegt erin geslaagd te zijn om de eerste, volledig door een robot uitgevoerde tandheelkundige ingreep uit te voeren. Daarvoor is gebruik gemaakt van een door AI aangestuurde robot.

De robot zou niet alleen veel nauwkeuriger kunnen werken, maar ook maar liefst acht keer sneller dan een menselijke tandarts. Voor het vervangen van een kroon heeft de robot slechts een kwartier nodig. Een ingreep waarvoor een tandarts normaal zo’n twee uur moet uitrekken.

Kronen vervangen in een kwartier

Perceptive heeft de tandheelkundige robot al getest op een patiënt in de VS. Van die test zijn echter nog geen collegiaal getoetste klinische gegevens vrijgegeven. Die gegevens zijn wel nodig om FDA-goedkeuring te kunnen aanvragen. Volgens de CEO van het bedrijf zal deze procedure nog ongeveer vijf jaar duren. Tijdens de test, waarvan onderstaande korte video is gemaakt, heeft de tandheelkundige robot een deel van een tand verwijderd.

Het AI-robotica systeem van Perceptive gebruikt volumetrische 3D-gegevens voor diagnostiek en behandelplanning, waardoor vroegtijdige en zeer nauwkeurige diagnoses mogelijk zijn. De procedure begint met een optische coherentie technologie (OCT) scan van het gebit en de mond van de patiënt met behulp van Perceptive's handheld intraorale scanner. Deze geavanceerde scanner maakt 3D-beelden onder de tandvleesrand en biedt ongeëvenaarde beeldvormingsmogelijkheden.

“Deze medische doorbraak verbetert de precisie en efficiëntie van tandheelkundige procedures en democratiseert de toegang tot betere tandheelkundige zorg, voor een betere patiëntervaring en klinische resultaten. We kijken ernaar uit om ons systeem verder te ontwikkelen en pioniers te zijn op het gebied van schaalbare, volledig geautomatiseerde tandheelkundige zorgoplossingen voor patiënten”, aldus dr. Chris Ciriello, CEO en oprichter van Perceptive.

Robotica bij de tandarts

Er wordt al langer gedacht en gewerkt aan de mogelijkheden die AI en robotica bieden in de tandheelkundige praktijk. Ruim 7 jaar geleden, werd in China al een volledig autonome procedure voor het inbrengen van robotimplantaten uitgevoerd. Die implantaten waren bovendien gemaakt met behulp van een 3D-printer.

En hoewel er nog geen gaatjes door robots gevuld worden, behoren tandartspraktijken zeker tot de koplopers op het gebied van hightech. Tandartsen kunnen onder meer met behulp van AI-gestuurde beeldvorming nu bijvoorbeeld problemen nauwkeurigere identificeren en behandelen.