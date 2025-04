Servicepunt Digitale Zorg bij VieCuri geopend

Om de toegankelijkheid van digitale zorg te verbeteren, heeft VieCuri Medisch Centrum een Servicepunt Digitale Zorg geopend. Dit initiatief ondersteunt patiënten bij het gebruik van digitale toepassingen zoals het patiëntenportaal MijnVieCuri, thuismonitoring en andere e-healthoplossingen. Het servicepunt is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis en biedt laagdrempelige hulp aan iedereen die moeite heeft met digitale zorgtoepassingen.

Digitale zorg speelt een groeiende rol in de moderne gezondheidszorg. Steeds meer patiënten maken gebruik van online afspraken, videoconsulten en medische apps. Hoewel deze ontwikkelingen veel voordelen bieden, blijkt dat sommige patiënten moeite hebben met het gebruik ervan. VieCuri wil met het Servicepunt Digitale Zorg ervoor zorgen dat digitale zorg voor iedereen toegankelijk blijft.

Persoonlijke ondersteuning en voorlichting

Patiënten en bezoekers kunnen zonder afspraak terecht bij het servicepunt voor hulp bij onder andere het inloggen op het patiëntenportaal, het instellen van thuismonitoring of het gebruik van een medische app. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over digitale zorgmogelijkheden.

Het initiatief sluit aan bij landelijke ontwikkelingen rondom digitale inclusie in de zorg. VieCuri werkt samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen om de digitale zorgtoegang voor alle patiënten te verbeteren. Met dit servicepunt zet VieCuri een belangrijke stap naar toekomstbestendige, patiëntvriendelijke digitale zorg. Het servicepunt is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden op 077 320 55 44, of per e-mail naar digitalezorg@viecuri.nl.

Digitale servicepunten

Ziekenhuizen zetten sinds enkele jaren steeds vaker servicedesks in om patiënten te ondersteunen bij digitale zorgtoepassingen, zoals patiëntenportalen en thuismonitoring. Zo opende het Zuyderland Medisch Centrum ongeveer een jaar geleden het DigiPunt om patiënten en bezoekers te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorgtoepassingen, zoals het patiëntenportaal en thuismonitoring. Dit initiatief helpt mensen met beperkte digitale vaardigheden om zelfstandig toegang te krijgen tot hun medische gegevens en e-healthdiensten. Door persoonlijke begeleiding vergroot het DigiPunt de digitale zelfredzaamheid en vermindert het de druk op zorgverleners, waardoor zorg toegankelijker en efficiënter wordt voor een bredere groep patiënten.

Servicedesks zoals deze en die van VieCuri bieden laagdrempelige hulp aan mensen die moeite hebben met digitale zorg, waardoor ze beter gebruik kunnen maken van online diensten. Dit initiatief speelt in op de toenemende digitalisering binnen de zorg en helpt patiënten zelfstandiger te worden in het beheren van hun gezondheidsinformatie. Daarnaast dragen servicedesks bij aan efficiëntere zorgprocessen en minder druk op zorgverleners. Patiënten kunnen hierdoor sneller en gemakkelijker toegang krijgen tot hun medische gegevens en digitale hulpmiddelen. Dit vergroot niet alleen de toegankelijkheid van zorg, maar verbetert ook de patiënttevredenheid en betrokkenheid. Ziekenhuizen zien deze servicedesks als een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van de zorg.