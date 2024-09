FDA-goedkeuring voor verbeterde LumiGuide navigatiedraad

Philips heeft deze week FDA-goedgekeurde versie (160cm) van de verbeterde LumiGuide endovasculaire navigatiedraad. De draad, die gebruik maakt vanFiber Optic RealShape (FORS) technologie van Philips, werd voor het eerst gebruikt bij een patiënt door professor en vaatchirurg Carlos Timaran, MD, een internationaal erkend expert in geavanceerde endovasculaire technieken.

De professor gebruikte de technologie tijdens een complexe reparatieoperatie van een aorta-aneurisme. Dit was bovendien de 1000e behandelde patiënt met FORS-technologie sinds het eerste klinische gebruik van de technologie in 2020. De introductie van een langere FORS-ondersteunde LumiGuide Navigation Wire stelt artsen in staat om een breder scala aan katheters te visualiseren en breidt het gebruik van deze technologie uit naar patiënten in Amerika die worden behandeld in centra die zijn uitgerust met LumiGuide.

De LumiGuide Fiber Optic RealShape navigatiedraad werd overigens voor het eerst ter wereld vorig jaar door het Maastrcht UMC+ gebruikt. Eind oktober voerden dr. Barend Mees en prof. Geert-Willem Schurink een aortareparatie uit, waarbij ze 3D-visualisatie gebruikten en de afhankelijkheid van röntgenstraling verlaagden.

Sprong voorwaarts

Gewoonlijk zijn artsen tijdens minimaal invasieve operaties afhankelijk van live röntgenbeelden (fluoroscopie) om interventieapparatuur zoals katheters in het lichaam van de patiënt te kunnen manipuleren. Maar realtime röntgenfluoroscopie brengt stralingsrisico's met zich mee voor zowel patiënten als artsen en biedt alleen grijswaarden, 2D-beelden van deze apparaten. LumiGuide - met de unieke FORS-technologie van Philips - verandert de situatie doordat artsen hun voerdraden en katheters in 3D en kleur kunnen zien terwijl ze deze in het lichaam van de patiënt manipuleren, vanuit elke hoek, in real-time en met minimale straling.

“De verbeterde Philips LumiGuide-navigatie voerdraad betekent een grote sprong voorwaarts in de endovasculaire chirurgie en biedt ongekende 3D-visualisatie en precisie tijdens complexe procedures. Ik heb zelf ervaren dat het potentieel ervan een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop we minimaal invasieve vasculaire interventies benaderen. De patiënt die deze baanbrekende procedure onderging, maakt het goed, wat de effectiviteit van deze innovatieve technologie verder bevestigt”, vertelt Carlos Timaran, MD, een internationaal erkend expert in geavanceerde endovasculaire technieken.

FORS-technologie

De FORS-technologie van Philips vereenvoudigt de navigatie in kronkelige vaten (bloedvaten die gedraaid of gekronkeld zijn). Met deze technologie kunnen complexe gevallen, zoals procedures voor de reparatie van een aorta, 37 procent sneller worden uitgevoerd en is er tijdens het proces ruim twee derde (70%) minder röntgenstraling nodig. De nieuwe LumiGuide-draad van Philips van 160 cm (63 inch) biedt een groter bereik en meer mogelijkheden om katheters te laden dan de bestaande 120 cm (47 inch) voerdraad van het bedrijf, waardoor artsen 3D-apparaatgeleiding kunnen ervaren met meer katheters dan voorheen, waardoor de technologie voor meer patiënten en procedures kan worden gebruikt.

“LumiGuide maakt kleurenvisualisatie mogelijk van draden, katheters en de anatomie van de patiënt in 3D vanuit elke hoek, inclusief gelijktijdige hoeken om 'virtuele biplane' beelden te genereren. In combinatie met apparaatnavigatie vanuit hoeken die fysiek onbereikbaar zijn met conventionele C-boogsystemen, is al aangetoond dat dit de workflow verbetert, de proceduretijd verkort en de stralingsdosis voor patiënten en personeel verlaagt”, aldus Dr. Atul Gupta, Chief Medical Officer voor diagnose en behandeling bij Philips en praktiserend interventieradioloog.