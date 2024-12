Fluitje van een cent en app verbeteren gebruik inhalator

Baanbrekende medisch technologische innovaties hoeven geen miljoenen euro’s te kosten en vele jaren in beslag te nemen. Dat is natuurlijk vaak juist wel het geval, met name ook vanuit het oogpunt dat nieuwe medische (hulp)middelen veilig en betrouwbaar moeten zijn, maar soms kan een innovatie van een paar cent ook voor een doorbraak zorgen. We hebben het hier bijna letterlijk over een fluitje van een cent, in combinatie met een smartphone app die astmapatiënten helpt hun inhalator correct te gebruiken.

De oplossing, het Clip Tone System, bestaat uit een eenvoudige add-on voor een inhalator en een smartphone-app. De smartphone-app is ontwikkeld door Clin-e-cal, een digitaal gezondheidsbedrijf dat is voortgekomen uit de Universiteit van Manchester helpt patiënten om hun inhalator op de juiste manier te gebruiken.

Fluitje van een cent

Het Clip-Tone systeem is gebaseerd op een eenvoudig fluitje, de Clip-Tone van Clement Clarke International, dat op de houder van de inhalator wordt geklikt en klinkt wanneer een gebruiker inhaleert. Het akoestische signaal wordt opgepikt door de Clin-e-cal smartphone app, die real-time feedback geeft over een goede of slechte techniek. En aangezien tot 90 procent van de mensen die een inhalator gebruiken, dat niet op de juiste manier doet, is de verwachting dat het systeem de doeltreffendheid van de behandeling via de inhalator verbeteren.

De Britse bevindingen werden eerder dit jaar ook al bevestigd door een Nederlands onderzoek, en vinding. Charlotte Poot, eHealth-expert, zette met haar onderzoek een stap in de ontwikkeling van een innovatieve generatie slimme inhalatoren. In eerste instantie om de therapietrouw te verbeteren, maar ook om het juiste gebruik van de inhalator te stimuleren.

Werking onderzocht

De werking van het Clip-Tone systeem is getest in een gerandomiseerd controleonderzoek onder 117 volwassenen. Doel van dit kleinschalige onderzoek was de doeltreffendheid van het Clip-Tone Systeem (CTS) bij astmapatiënten gedurende één, drie en zes maanden te analyseren. Daarvoor werd een scoresysteem voor de inhalatietechniek en het meten van de gemiddelde inhalatietijd gebruikt. De patiënten die het systeem gebruikten, verbeterden hun techniek aanzienlijk om een bijna perfecte score te behalen, en hun inhalatietijd nam aanzienlijk toe, wat volgehouden werd tijdens de duur van het onderzoek.

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat het Clip-Tone Systeem patiënten leert om de duur van hun inademing te verlengen en hun coördinatie te verbeteren. We denken dat het systeem een nuttige goedkope aanpak kan zijn voor de initiële training van patiënten in het gebruik van inhalatoren, maar het kan ook nuttig zijn om een verbeterde inhalatietechniek te behouden”, aldus de onderzoekers.

10 jaar oud idee

Deze spotgoedkope innovatie is afkomstig van, en gebaseerd op, een tien jaar oud idee van professor Tariq Aslam. Zijn destijds 4-jarige zoon leed aan astma en moest een speciale astma-inhalator gebruiken. Het op de juiste manier gebruiken was echter een uitdaging en ging vaak niet goed. Dat had te maken met de angst van het jonge kind en de grootte van het apparaat.

Aslam bedacht daarvoor een kindvriendelijke oplossing. De inhalator was voorzien van een microfoon en met software die hij zelf schreef, werd een handig programma gemaakt waarmee zijn zoon het gebruik van de inhalator onder de knie kreeg. Hij noemde zijn vinding de Rafinhalor en de Rafi-Tone app. “Mijn zoon Rafi had echt moeite om zijn inhalator in te nemen en dat was zo stressvol en beangstigend voor ons allemaal. Ik was vastbesloten om er iets aan te doen en ontwierp daarom een systeem dat hem kon helpen trainen”, aldus professor Aslam.