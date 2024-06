Franciscus opent Simulatiecentrum voor opleiding

Om zorgmedewerkers beter voor te bereiden en op te leiden in een tijd waarin de zorgvraag verandert en patiëntenzorg complexer wordt, heeft het Franciscus Gasthuis &Vlietland een Simulatiecentrum geopend. In de maar liefst 14 ruimtes van het centrum kunnen zorgmedewerkers in een veilige omgeving trainen en leren om zich aan te passen aan de veranderende zorgbehoefte.

In het Simulatiecentrum kunnen zorgmedewerkers van het Franciscus multidisciplinair oefenen zonder dat de patiëntenzorg in het ziekenhuis belast wordt. “Wij zijn heel trots op het nieuwe Simulatiecentrum, dat enorm gaat bijdragen aan verdere professionalisering in het opleiden van onze professionals, werkplezier en de kwaliteit van zorg voor onze patiënten”, vertelt Marlies Jansen-Landheer, lid Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Ziekenhuisscenario’s nabootsen

Het Simulatecentrum heeft 14 ruimten waarin diverse realistische ziekenhuisscenario’s nagebootst worden. Daarvoor zijn verschillende ‘afdelingen’ nagebouwd. Er is onder andere een verloskamer voor bevallingen en een ruimte voor acute situaties zoals op de Spoedeisende Hulp, Operatiekamer, Anesthesie en Intensive Care. Ook zijn er ruimtes voor coaching en een debriefingruimte met observatieraam. Om de simulaties zo realistisch mogelijk te maken, is ook dezelfde apparatuur als op de werkvloer aanwezig. De scenario's worden geoefend met speciale levensechte poppen en hologrampatiënten, die reageren op de handelingen van de professionals.

Simulatietrainingen voor zorgmedewerkers zijn niet nieuw. Zo wordt al op diverse plekken gebruik gemaakt van virtual (VR) en mixed reality (MR) om verpleegkundigen en artsen te trainen. Zo werden tijdens de coronapandemie een groot aantal zorgmedewerkers in Friesland met behulp van VR-training voorbereid op een volgende grote uitbraak van het virus. Aan de andere kant van Nederland, maakt het Zuyderland Medisch Centrum sinds begin 2023 gebruik van MR. Zorgpersoneel van de SEH worden met behulp van de HoloLens getraind in verschillende scenario’s om beter voorbereid te zijn op het echte werk op de SEH.

Communicatie

De focus van het Simulatiecentrum ligt niet alleen op technische vaardigheden, maar ook op de onderlinge communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines in het ziekenhuis. Een belangrijk onderdeel van de training is ook de communicatie met de patiënt, en over de patiënt met collega’s en de mantelzorgers. Voor de toekomst streeft het Franciscus ernaar om het Simulatiecentrum ook toegankelijk te maken voor het trainen van huisartsen, verpleeghuiszorgmedewerkers, onderwijsinstellingen en mantelzorgers.