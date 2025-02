Gen-AI voor gespreksverslagen in eerstelijnszorg onderzocht

Minister Agema wil, zo heeft zij al meerdere malen benadrukt, werk maken van het verlichten van de administratieve lasten in de zorg. Naast het schrappen van (onnodige en overbodige) regels die er voor een belangrijk deel debet aan zijn dat zorgprofessionals vaak meer dan een kwart van hun tijd met administratieve taken bezig zijn, moet ook AI-tools daar een prominente rol in gaan spelen. Tools zoals gen-AI oplossingen die tijdens een afspraak tussen arts en patiënt automatisch een gespreksverslag genereren en, na controle, in het elektronische patiëntendossier (EPD) opslaan. In een relatief klein Amerikaans onderzoek zijn de effectiviteit van, en ervaringen met, een van die oplossingen onlangs nader bekeken.

Generatieve AI-oplossingen voor het automatisch genereren van gespreksverslagen zijn zeker niet nieuw meer. Vorig jaar introduceerde Microsoft bijvoorbeeld Dragon Medical One. Hiermee zijn ook in Nederland al goede ervaringen opgedaan, onder andere bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Het Amerikaanse onderzoek richtte zich op een gen-AI oplossing voor de eerstelijnszorg.

Meer tijd voor de patiënt

Het Amerikaanse onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Perelman School of Medicine van de Universiteit van Pennsylvania. De conclusie verschilt niet wezenlijk van de reeds bekende ervaringen met andere oplossingen, zoals die van Microsoft. De conclusie van het onderzoek komt erop neer dat een gen-AI oplossing waarmee automatisch gespreksverslagen worden gegenereerd en opgeslagen, de artsen tijd bespaart. Niet alleen tijdens de werkdag, maar ook ná werktijd. Vanwege de hoge werkdruk zijn huisartsen vaak genoodzaakt om het doornemen van patiëntendossiers, en de administratieve afhandeling van consulten, na werktijd in te plannen en uit te voeren.

De bijna 50 artsen die deelnamen aan het onderzoek om de gen-AI oplossing te gebruiken en testen, bleken dankzij dit administratieve hulpmiddel veel tijd te besparen. Zo daalde de tijd die zij tijdens en vlak na een consult in het EPD aan het ‘tikken’ waren met zo’n 20 procent. In de praktijk betekende dit dat artsen per consult gemiddeld twee minuten meer konden besteden aan interactie met de patiënt.

Minder werk thuis

De tijd die zij normaliter buiten werktijd, thuis, besteedden aan EPD-administratie nam met 30 procent af waardoor zij elke dag een kwartier minder thuis hoefden te werken. Een van de artsen gaf aan dat het gebruik van de gen-AI oplossing hem wekelijks twee uur aan tijdswinst opleverde. Tijd die hij normaal bezig zou zijn met documenteren. “Deze kleine studie laat vroege maar veelbelovende resultaten zien. In een tijd waarin we manieren moeten vinden om de burn-out van artsen te verminderen en het aantal eerstelijnszorgverleners te vergroten, bieden deze resultaten een sprankje hoop”, zegt Kevin B. Johnson, MD, MS, universiteitshoogleraar David L. Cohen en directeur van het Artificial Intelligence for Ambulatory Care (AI4AI) Lab van Penn Medicine.

De tijdsbesparing die met een gen-AI oplossing voor het automatisch genereren van gespreksverslagen is belangrijk voor zowel artsen als patiënten. Veel patiënten hebben vervolgvragen of belangrijke informatie die ze willen delen aan het einde van een afspraak, dus zelfs maar een paar minuten extra tijd kan van cruciaal belang zijn om een patiënt gerust te stellen of te informeren over zijn of haar aandoening, aldus het onderzoek.

Gebruiksgemak

Na het onderzoek werd artsen gevraagd of ze het systeem gebruiksvriendelijk vonden en of ze het aan anderen zouden aanbevelen. Op een schaal van 0 tot 100 kreeg het systeem een gemiddelde score van 76. Van de artsen die het systeem gebruikten gaf bijna twee derde (65%) aan dat zeker te overwegen. Zij gaven het systeem daarvoor een score van 7, 8 (passief aanbevelen) of een 9 of 10 (actief aanbevelen).

“Ik denk echt dat deze technologie, eenmaal geoptimaliseerd, de grootste vooruitgang voor ambulante eerstelijnszorgverleners in tientallen jaren is”, aldus een van de deelnemende artsen. “Het inzetten van technologie als deze om de relatie tussen arts en patiënt te versterken en dit onderzoek benadrukt hoe AI-tools zoals ambient listening de efficiëntie kunnen verbeteren, cognitieve belasting kunnen verminderen en waardevolle tijd kunnen teruggeven aan zowel zorgverleners als patiënten”, voegde Anna Schoenbaum, Vice President of Applications and Digital Health bij Penn Medicine daaraan toe.