Hybride OK Antonius, ZonMw subsidie en bestuurswisselingen

lke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe hybride OK van het St. Jansdal en de aanstaande nieuwe subsidieoproep van ZonMw om praktijkkennis te ontwikkelen met als doel de eigen regie en zelfredzaamheid in de Wlz te verbeteren. Verder ook aandacht voor de nieuwe bestuursvoorzitter van het Antonius en de komst van een nieuwe voorzitter bij artsenfederatie KNMG.

Hybride OK voor St. Jansdal

In ziekenhuis St. Jansdal is deze maand op de locatie Harderwijk een vernieuwde hybride OK in gebruik genomen. Daar kan, naast de standaard beeldvormingsapparatuur ook gebruik gemaakt worden van nieuwe technieken die chirurgen in staat stelt tijdens de operatie direct gedetailleerde beelden te zien. Hierdoor kunnen operaties met nog meer precisie en veiligheid worden uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert.

“We kunnen nu nog beter de oudere en kwetsbare patiënten met slechte bloedvaten in hun benen behandelen. Vaak hebben deze patiënten veel last van wonden en pijn. Met behulp van de geweldige beeldtechnieken kunnen we de vernauwde bloedvaten op een veilige en effectieve manier behandelen. Deze hybride OK is speciaal ontworpen om operaties en ingrepen via de bloedvaten te combineren. Zo zijn we helemaal klaar voor de toekomst en kunnen we onze patiënten zo optimaal mogelijk behandelen”, aldus vaatchirurg en afdelingshoofd René The.

Subsidie voor zelfredzaamheid onderzoek

Dit najaar wordt vanuit het ZonMw-Kennisprogramma Langdurige Zorg en Ondersteuning II een subsidie beschikbaar gesteld om praktijkkennis te ontwikkelen met als doel de eigen regie en zelfredzaamheid in de Wlz te verbeteren. De subsidie kan, naar verwachting vanaf medio oktober, aangevraagd worden door onderzoekers die praktijkgericht onderzoek willen doen dat gericht is op eigen regie en zelfredzaamheid.

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden door samenwerkende kennisorganisaties of praktijkorganisaties. In deze subsidieronde is samenwerking tussen een kennisorganisatie en één of meer praktijkorganisaties die zorg leveren binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) een vereiste. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor een bedrag van maximaal € 300.000,- per onderzoeksvoorstel, met een maximale looptijd van 3 jaar.

Nieuwe bestuursvoorzitter Antonius

Op 1 oktober zal Annette Imhof aan de slag gegaan als als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van Antonius. De afgelopen drie jaar was zij lid Raad van Bestuur bij Pluryn. Daarvoor was ze voorzitter Raad van Bestuur bij Vanboeijen en lid Raad van Bestuur bij Aveleijn. Daarnaast heeft zij brede ervaring met verandertrajecten in de zorg en bij de overheid. Bij Antonius zal Annette zich gaan richten op een aantal interne en externe opgaven die gerealiseerd moeten worden. Intern is dat het realiseren van de gestelde doelen en resultaten die in de organisatiestrategie zijn vastgesteld. Op extern gebied liggen er uitdagingen in het veranderende Friese zorglandschap en de nieuwe huisvesting in Emmeloord.

“Ik verheug mij op mijn komst bij Antonius. Ik heb inmiddels een aantal mensen ontmoet en gesprekken gevoerd. En ik ben onder de indruk van de betrokkenheid bij Antonius, de kennis van de opgaven waar wij met elkaar voor staan en de wil om samen verder door te ontwikkelen om de verandering tot stand te brengen”, aldus Annette.

Nieuwe voorzitter KNMG

Met ingang van 1 januari (2025) gaat Jurriaan Penders het stokje overnemen van René Héman als voorzitter van de artsenfederatie KNMG. Penders beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en is geen onbekende bij de KNMG. Hij was eerder voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en lid van het federatiebestuur van de KNMG.

Naast het KNMG voorzitterschap zal Penders ook betrokken blijven bij HumanTotalCare, waar hij hij directeur medische zaken en bedrijfsarts is. “We hebben een prachtig vak. Ik verheug me erop om samen met de KNMG en alle collega’s, onze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan”, aldus Penders.

