Hybride werkvormen bieden huisartsen een betere werk-privébalans

De almaar groeiende zorgvraag het personeelstekort in de zorg betekent dat huisartsen die fulltime een fysieke huisartsenpraktijk runnen, in toenemende mate te maken krijgen met stress en burn-outklachten. Innoveren en transformeren is daarom een must om de huisartsenzorg ook in de toekomst bereikbaar én betaalbaar te kunnen houden.

De groeiende dagelijkse stroom van patiënten, de administratieve lasten en de noodzaak om voortdurend beschikbaar te zijn, zorgt al jaren voor stijgend ziekteverzuim onder huisartsen. Dat blijkt ook uit het recente promotieonderzoek van huisarts Nico Verhoef. “Het onderwerp is maatschappelijk heel relevant", aldus de huisarts. In zijn proefschrift wijst Verhoef op het toenemende ziekteverzuim onder huisartsen. Dat percentage steeg tussen 2010 en 2020 van 3,2 procent naar 5,6 procent. “Een deel daarvan is dus door burnouts. Het traditionele model staat onder druk, en er is behoefte aan innovatie om het vak aantrekkelijker en duurzamer te maken.”

Hybride zorgmodel

Ontwikkelingen als het aanbieden van digitale en hybride zorg, ook op afstand, zijn bewezen oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. De grootste eerstelijnszorgorganisatie van Nederland, Arts en Zorg Groep ziet een aanzienlijke groei in het aantal huisartsen dat kiest voor een hybride werkmodel. Huisartsen kunnen via het platform Gezond.nl hun bijdrage leveren aan de Nederlandse eerstelijnszorg. Dat kan onder andere ook vanuit huis of het buitenland. Dankzij dit hybride zorgmodel ervaren artsen een verbeterde werk-privébalans.

Gezond.nl werd in 2023 in Nederland gelanceerd nadat he platform en de app hun waarde in Finland al hadden bewezen. Het eerste jaar werd maar liefst driekwart (75%) van de zorgvragen door huisartsen via de chat afgehandeld. Dat leidde tot 40 procent minder consulten op het fysieke spreekuur en dus meer tijd voor de patiënt.

“We willen dat huisartsen weten dat ze niet hoeven te kiezen tussen hun professionele toewijding en hun persoonlijke leven. Door technologie in te zetten, kunnen ze beide combineren en toch een essentiële bijdrage leveren in de Nederlandse gezondheidszorg, zelfs als ze ervoor kiezen om elders te wonen”, vertelt Amon van den Borg, CEO van Arts en Zorg Groep. Hij roept huisartsen op de mogelijkheden van hybride en remote werken te verkennen.

Huisartsen werken op afstand

Huisartsen die kiezen voor het hybride zorgmodel hoeven niet meer vijf dagen per week op de praktijk aanwezig te zijn. Dit kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor huisartsen met jonge, schoolgaande, kinderen. Zij kunnen, wanneer dat vanuit de privésituatie gewenst is, gewoon vanuit thuis werken. Via de Gezond.nl app kunnen zij zorgvragen van patiënten direct beantwoorden via de chat. Dit geeft deze huisartsen de flexibiliteit om hun professionele verantwoordelijkheden te combineren met hun gezinsleven, zonder in te boeten op de kwaliteit van de zorg.

Werken via het platform en de app van Gezond.nl kan zelfs vanuit het buitenland. Wanneer een ervaren Nederlandse huisarts besluit om naar Spanje te verhuizen, betekende dat tot voor kort dat hij of zij de praktijk en het Nederlandse zorgsysteem moest verlaten. Via de chat- en videomogelijkheden van het hybride platform kan de arts nu echter diagnoses stellen, advies geven en, indien nodig, doorverwijzingen regelen, ook vanuit Spanje.

Positieve feedback

De hybride zorgvorm van Gezond.nl heeft al veel positieve feedback gekregen. Het recente inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderstreept de kwaliteit en veiligheid van deze aanpak. “Deze erkenning bevestigt dat digitale en hybride zorg niet alleen haalbaar is, maar ook een effectieve en betrouwbare manier biedt om de zorg toegankelijker en minder belastend te maken”, aldus Sanne van Duin, directeur van Gezond.nl.