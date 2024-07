IJsselland Ziekenhuis introduceert digitaal post-IC-dagboek

Wanneer iemand op de intensive care (IC) wordt opgenomen, lijkt het leven even tot stilstand te komen. Zowel voor patiënten als voor hun familie. Deze ervaring kan een langdurige emotionele impact hebben, zelfs nadat de acute fase voorbij is. Het bijhouden van een dagboek kan zowel patiënten als familieleden helpen. Daarom heeft de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis samen met enkele donateurs geïnvesteerd in een digitaal post-IC-dagboek.

Een behandeling op de IC is zowel voor naasten als patiënten een ingrijpende gebeurtenis. Patiënten die na de behandeling herstellen lopen het risico op het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom, PICS. Dit syndroom omvat een reeks fysieke, mentale en cognitieve symptomen die patiënten na een verblijf op de IC kunnen ervaren, los van onderliggende ziekten. Ook familieleden kunnen te maken krijgen met psychische klachten. Dit wordt dan Post Intensive Care Syndroom-Family (PICS-F) genoemd.

Traumatische herinneringen verwerken

Een digitaal dagboek kan helpen bij het verwerken van traumatische herinneringen aan een verblijf op de IC en zo helpen bij het herstel van PICS(-F). In het dagboek kunnen de gebeurtenissen in chronologische volgorde worden vastgelegd. Ook kunnen zowel patiënten als familieleden hun ervaringen vastleggen en delen, zelfs wanneer fysieke nabijheid beperkt is.

Indien gewenst kunnen patiënten of familieleden ook IC-verpleegkundigen uitnodigen om korte berichten en updates over de toestand van de patiënt in te vullen. Het digitale dagboek biedt een waardevolle aanvulling op de traditionele zorg. Het dagboek blijft een jaar beschikbaar, zodat patiënten het op hun eigen tempo terug kunnen lezen.

Waardevolle tool

Het digitale post-IC-dagboek biedt in dit digitale tijdperk een waardevolle tool om patiënten en hun naasten te ondersteunen tijdens en na een verblijf op de IC. Zorgprofessionals krijgen een uitgebreide training in het gebruik van het post-IC-dagboek en er is een scala aan educatief materiaal beschikbaar, aangepast aan de behoeften en werkwijzen van het ziekenhuis.

Het post-IC-dagboek wordt enthousiast ontvangen door de verschillende groepen. Een familielid gaf aan dat het dagboek een compleet overzicht bood van hun reis door de IC en een verpleegkundige benoemde dat de communicatie met de families er beter door werd. Een trotse patiënt noemde het dagboek cruciaal voor het verwerkingsproces en vertelde dat het dagboek een goed middel was om te werken aan het herstel.

Aangejaagd door coronacrisis

Het bijhouden van een dagboek van patiënten die op de IC gelegen hebben, is altijd al van groot belang geweest, maar door de COVID-19-uitbraak en het grillige verloop van de ziekte werd het post-IC-dagboek op dat moment belangrijker dan ooit. In die periode introduceerden verschillende ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Isala Ziekenhuis dan ook in snel tempo een digitale versie van het post-IC-dagboek.