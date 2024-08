Implementatie datastation Zorggroep Sint Maarten

Het programma KIK-V heeft als doel om ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen te laten werken in de gegevensuitwisseling. De uitwisseling van gegevens over de zorgkwaliteit en de bedrijfsvoering worden gestroomlijnd. Wat dat in de praktijk betekent, vertelde adviseur beleid en kwaliteit bij Zorggroep Sint Maarten Rian van Dinter-Dimmendaal tijdens de bijeenkomst ‘Doe mee met KIK-V’. Het Programma KIK-V biedt ondersteuning aan zorgorganisaties die willen starten met KIK-V.

Toen Zorggroep Sint Maarten in 2021 met KIK-V begon, namen ze eerst deel aan de workshop/kennissessie ‘Starten met KIK-V’. In deze workshop werd expliciet aandacht besteed aan het lokaliseren van bedrijfsvoering gegevens. Met hulp van een KIK-V implementatie-adviseur voerde Sint Maarten een informatieanalyse van hun HR-gegevens uit. Uit de analyse kwam naar voren dat de informatiehuishouding bij Sint Maarten op orde was en dat de juiste data op de juiste plek werd geregistreerd. De implementatie van een datastation een goede vervolgstap.

Datastation

De informatieanalyse zorgde ervoor dat de DaaS-leverancier (DaaS: data-as-a-service, cloudgebaseerde toepassing voor zaken zoals databeheer, red.) de benodigde informatie uit de bronsystemen gemakkelijk kon vinden. Het datastation faciliteert geautomatiseerde gegevensuitwisseling met ketenpartijen. Tijdens de bijeenkomst kwamen er veel vragen vanuit het publiek over het technische aspect van de implementatie van KIK-V.



Al kost het tijd om een datastation te implementeren, volgens Van Dinter-Dimmendaal is het de moeite waard om hieraan tijd te spenderen. Haar ervaring is dat het op den duur tijd bespaart dankzij de automatische aanlevering van gegevens. Ook draagt het bij aan de landelijke ontwikkeling om meer datagedreven te werken, iets waar Zorggroep Sint Maarten zich graag voor inzet.

Personeelsgegevens

Maar Zorggroep Sint Maarten gaat in de toekomst ook verder met het digitaliseren van gegevensuitwisseling. Zo levert de organisatie personeelsgegevens aan via de KIK-V werkwijze. Zodra de personele indicatoren uitgewisseld zijn met het Zorginstituut voor de ODB, richt Sint Maarten richten op het uitbreiden van de gegevensset en het hergebruik van personeelsgegevens voor een ander uitwisselprofiel.



Voor het Programma KIK-V liggen de toekomstplannen onder meer op het ontwikkelen van verschillende uitwisselprofielen. Branchevereniging ActiZ heeft plannen om benchmarkgegevens voor haar leden in de toekomst ook met behulp van een KIK-V uitwisselprofiel te verkrijgen. Dit vormt een extra stimulans voor zorgaanbieders om te starten met KIK-V.

Gezamenlijk manifest

Vanaf zijn aanvang in juli 2018 heeft het KIK-V programma gestaag vooruitgang geboekt. Eind 2023 waren al ruim 125 zorgorganisaties bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. Naast verpleeghuizen zijn trouwens ook steeds meer andere zorgaanbieders geïnteresseerd in deze systematiek.



Dit succes heeft zelfs geleid tot een gezamenlijk manifest, dat werd uitgebracht in mei 2023. In dit manifest leggen betrokken partijen, zoals VWS, DSW en de Patiëntenfederatie, hun ambities uiteen om datagedreven werkmethoden te bevorderen én administratieve lasten te verminderen.