INDICATE moet leiden tot deelbare data tussen IC’s in Europa

Internist-intensivist Michel van Genderen van het Erasmus MC leidt een project om de gegevensuitwisseling van Europese intensive care-afdelingen wordt verbeterd. Het project dat de naam INDICATE draagt, ontwikkelt een veilig systeem om IC-gegevens te delen. In plaats van dat de gegevens naar onderzoekers of zorgverleners worden gestuurd, wordt de software naar de IC gebracht om de gegevens lokaal te analyseren aan de hand van betrouwbare AI-modellen.

Door op deze manier de gegevens te verwerken, blijven die altijd binnen de ziekenhuisomgeving. Dat draagt bij aan de privacy van patiënten. IC’s kunnen momenteel moeilijk samenwerken om gegevens vaak verspreid en slecht toegankelijk zijn. Bovendien is de toegang van data te complex om AI-modellen te kunnen trainen. En ook de privacy van patiëntgegevens moet gewaarborgd blijven.

Delen van real time data

Dat het lastig was tussen IC’s om patiëntgegevens te delen en inzichtelijk te krijgen, kwam goed aan het licht tijdens de coronapandemie. Simpele vragen over bijvoorbeeld hoeveel patiënten in Nederland een bloedprop kregen als complicatie van corona bleek moeilijk te beantwoorden. Het gebrek aan dit soort real-time informatie en data-uitwisseling tussen ziekenhuizen bemoeilijk het om AI-modellen te ontwikkelen die in de verschillende ziekenhuizen kunnen worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan een AI-model om bloedbaaninfecties bij pasgeboren baby’s eerder te herkennen zodat er sneller een behandeling kan worden gestart.

Met het onderzoeksprogramma INDICATE moeten deze uitdagingen van veilige datadeling worden onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek moeten ertoe leiden dat data veilig en verantwoord worden gebruikt. In het onderzoek worden AI-modellen in gezamenlijkheid ontwikkeld. Deze moeten op meerdere plekken kunnen worden ingezet. INDICATE fungeert daarnaast ook als benchmarkplatform, waarmee IC’s hun prestaties kunnen vergelijken en verbeteren.

AI-modellen samen ontwikkelen

De partners van INDICATE werken verspreid door heel Europa. Daardoor is er een brede representatie van gegevens van verschillende patiëntgroepen. Die verschillende factoren dragen bij om AI-modellen te trainen voor patiënten van verschillende achtergronden, waardoor ze betrouwbaarder en effectief zijn voor iedereen. Hierdoor worden gezondheidszorgprofessionals ondersteund in het geven van gepersonaliseerde zorg, het vergelijken van IC-resultaten en het voorbereiden op noodsituaties.

Internist-intensivist Michel van Genderen van het Erasmus MC leidt het project. Hij doet dit samen met mede-coördinator van INDICATE, prof. dr. Christian Jung (Universitair Ziekenhuis Düsseldorf, Duitsland) en Jan van den Brand en Lisanne Schuurman Prooyen van het Erasmus MC. Het project krijgt een subsidie van 10 miljoen euro van de Europese Commissie.

Ook bij een ander project wordt AI op de IC’s ingezet. Afgelopen zomer hebben de Santeon-ziekenhuizen groen licht gekregen van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ om de volgende fase van het project ‘AI op de IC’ in gang te zetten. Dit project richt zich op het inzetten van AI op de intensive care (IC) om de schaarse IC-capaciteit beter te kunnen benutten.