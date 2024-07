Innovatief diabetesmedicijn regenereert insuline producerende cellen

In preklinische studies heeft een team onderzoekers van Mount Sinai Health System in New York City en City of Hope in Los Angeles aanzienlijke vooruitgang geboekt in de behandeling van diabetes. Ze ontdekten een therapeutische combinatie die menselijke insuline producerende bètacellen regenereert, wat een potentiële nieuwe behandeling voor diabetes biedt. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Science Translational Medicine.

Het werk van de onderzoekers begon in 2015 aan de Icahn School of Medicine at Mount Sinai onder leiding van Andrew F. Stewart, MD en in samenwerking met Adolfo Garcia-Ocaña, PhD, die nu werkzaam is bij City of Hope. De laatste studies vonden plaats in City of Hope in 2023.

Insuline producerende bètacellen

Voor hun studie combineerde het team harmine, een natuurlijk product dat in sommige planten voorkomt, met GLP1-receptoragonisten, een veelgebruikte behandeling van type 2-diabetes. Ze transplanteerden een klein aantal menselijke bètacellen in muizen zonder immuunsysteem, een standaardmodel voor type 1- en type 2-diabetes. De muizen werden behandeld met de combinatietherapie, waardoor hun diabetes snel omkeerde. Opmerkelijk genoeg nam het aantal menselijke bètacellen met 700 procent toe in drie maanden met deze combinatie van medicijnen.

“Dit is de eerste keer dat wetenschappers een medicijnbehandeling hebben ontwikkeld waarvan bewezen is dat deze het aantal volwassen menselijke bètacellen in vivo verhoogt. Dit onderzoek brengt hoop voor toekomstige regeneratieve therapieën om mogelijk de honderden miljoenen mensen met diabetes te behandelen,” zei Dr. Garcia-Ocaña.

“De gestage voortgang van de meest basale biologie van menselijke bètacellen, via robotonderzoek naar medicijnen, en nu naar onderzoek bij mensen, illustreert de essentiële rol van arts-wetenschappers in de academische wereld en de farmaceutische industrie”, ,” zei Dr. Stewart, die samen met Peng Wang, PhD, de high-throughput drugscreening initieerde die leidde tot de ontdekking van harmine.

Harmine tests

Het team van Mount Sinai heeft onlangs een fase 1 klinische studie met harmine afgerond bij gezonde vrijwilligers om de veiligheid en verdraagbaarheid te testen. Tegelijkertijd heeft Robert J. DeVita, PhD, de volgende generatie DYRK1A-remmers ontwikkeld. Mount Sinai voert studies uit om deze bij mensen te testen op potentiële toxiciteitsrisico's en om de dosering voor klinische studies te schatten. Ze bezitten een uitgebreide patentportfolio voor deze technologieën.

Onderzoekers pakken ook de uitdaging aan dat bij patiënten met type 1 diabetes het immuunsysteem doorgaat met het doden van nieuwe bètacellen. Bij City of Hope zijn Dr. Garcia-Ocaña en collega Alberto Pugliese, MD, van plan om opwekkers van bètacelregeneratie te testen in combinatie met immunomodulatoren die het immuunsysteem reguleren. Hun doel is om met deze combinatie nieuwe bètacellen te laten gedijen en de insulinespiegel te verbeteren.

De genezing van diabetes, waar 10 procent van de wereldbevolking aan lijdt (type 1 of type 2) is een innovatie waar door meerdere onderzoeksteams, wereldwijd, aan gewerkt wordt. De kunstalvleesklier is een goed voorbeeld daarvan. Eerder dit jaar werd de werking daarvan al bewezen. Vorig jaar bedachten onderzoekers van MIT nog een andere oplossing. Zij ontwikkelden een implanteerbaar apparaatje waarin de getransplanteerde cellen ingekapseld zijn om ze zo tegen het immuunsysteem te beschermen. Het probleem is echter nog wel dat de zuurstof die deze cellen nodig hebben voor de productie van insuline uiteindelijk op raakt.