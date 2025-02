Innovatieve ideeën zijn welkom voor De Pioneers Award 2025

Ook dit jaar kunnen innovators hun concepten voor zorgvernieuwing in de ouderen- en/of gehandicaptenzorg weer indienen voor De Pioneers Award 2025. Ditmaal worden niet alleen startups opgeroepen om mee te doen. Ook zorgorganisaties die concepten hebben die goed schaalbaar en te implementeren zijn, worden opgeroepen om mee te doen. Dit kunnen zowel digitale als niet-digitale innovaties zijn, zolang ze maar bijdragen aan een efficiëntere en betere zorgverlening. Lokale of regionale initiatieven zijn welkom.

Voorwaarde om mee te doen is wel dat het om meer gaat dan alleen een idee voor een innovatie. Dat betekent dat het concept gaat over een uitgewerkte oplossing die in de praktijk (beperkt) is getest.

Overige criteria voor deelname

Uitgewerkte oplossing: Het concept biedt een duidelijk uitgewerkte aanpak of product. Dit kan een praktische toepassing, werkwijze of tool zijn die al functioneert binnen een specifieke setting.

Beperkt getest of toegepast: Het concept is op beperkte schaal getest of geïmplementeerd, bijvoorbeeld in een proefproject of binnen een specifieke organisatie. De resultaten geven ook aan dat het concept functioneert zoals het is bedoeld.

Aantoonbare potentie voor bredere inzet: Hoewel het concept nog niet landelijk is opgeschaald, zijn er signalen dat het in bredere kring toepasbaar is. Dit kan blijken uit de positieve uitkomsten van proefprojecten of uit de interesse van andere organisaties.

Ontwikkelbaar: Het concept is nog niet af en kan mogelijk verder worden verfijnd of worden aangepast om optimaal te functioneren in verschillende situaties.

Meedoen

Meedoen kan door de vragenlijst in te vullen en het concept in te dienen via de website van ActiZ. Deelnemers kunnen hun concept vóór 7 maart 12:00 uur insturen via: a.lips@actiz.nl. Ook voor mensen die vragen hebben, kan dit mailadres worden gebruikt.

De beste inzendingen worden uitgenodigd voor een online voorronde. De geselecteerde concepten presenteren hun oplossing live op 10 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Een vakjury geeft inzichten en helpt ook bij de verdere ontwikkeling van de innovatie.

De jury beoordeelt inzendingen op verschillende criteria. Allereerst wordt gekeken naar de impact op het zorgproces: hoe draagt de innovatie bij aan betere zorg of aan meer werkplezier voor zorgmedewerkers? Daarnaast wordt de praktische waarde beoordeeld: leidt de oplossing tot tijds- of kostenbesparing of helpt het om de werkdruk te verlichten? Ten slotte is opschaalbaarheid een belangrijk criterium: heeft het concept potentie om succesvol te worden geïmplementeerd in andere organisaties of regio’s?

Om innovatie een impuls te geven zijn ook aan het einde ICT&health World Conference de ICT&health Awards 2025 uitgereikt door Lucien Engelen. In totaal maakten 15 genomineerden, verdeeld over vijf categorieën, kans om zich de gelukkige winnaar te noemen van de eerste ICT&health Awards.