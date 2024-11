Internationale samenwerking om met AI ziektepreventie te verbeteren

Seegene, Microsoft en Springer Nature hebben hun krachten gebundeld om een wereldwijd ziektesurveillancesysteem op te zetten. De Zuid-Koreaanse PCR-diagnostiekspecialist Seegene heeft met behulp van met Microsofts AI-gestuurde analyseplatform en Springer Nature’s netwerk binnen de wetenschappelijke gemeenschap een ecosysteem gebouwd om toekomstige pandemieën eerder op te sporen en te bestrijden. Met de samenwerking willen de drie partijen een nieuwe standaard voor wereldwijde gezondheidszorg en ziektepreventie neerzetten.

Seegene liet tijdens de COVID-19-pandemie al van zich horen door in meer dan 100 landen wereldwijd ruim 340 miljoen PCR-tests te leveren. Het bedrijf heeft een zogeheten syndromale PCR-technologie ontwikkeld die gelijktijdig tot 14 ziekteverwekkers kan identificeren met overlappende symptomen, naar eigen zeggen een belangrijke troef voor de diagnostiek van complexe infecties. Met deze technologie kunnen infectieprofielen sneller en nauwkeuriger worden vastgesteld, wat essentieel is voor tijdige en gerichte behandelingen.



De focus van Seegene ligt echter niet alleen op technologie. Dr. Jong-Yoon Chun, CEO van Seegene, benadrukt dat de technologie ook wereldwijd ter beschikking moet worden gesteld om een wereld zonder ziekten te bereiken. Daarom deelt Seegene zijn PCR-technologie en geautomatiseerde ontwikkelingssystemen met partnerbedrijven via het OneSystem-initiatief, waardoor zij lokale diagnostische producten kunnen ontwikkelen die aan de specifieke lokale gezondheidsbehoeften voldoen.

AI-ondersteuning

Om het platform zo efficiënt mogelijk te maken, stelt Microsoft zijn AI-analyseplatform Fabric ter beschikking. Hiermee kunnen grote hoeveelheden data worden verwerkt en geanalyseerd. Volgens Seegene stelt dit het bedrijf in staat om uitbraken vroegtijdig te op te sporen, risicogroepen te identificeren, zelfs voordat symptomen zich manifesteren, en de betrokkenen zo snel mogelijk de mogelijkheid bieden om hun paraatheid te optimaliseren. Dit helpt de gezondheidszorg om sneller en efficiënter te reageren op nieuwe uitbraken en mogelijke pandemieën.



Tijdens een event dat de drie samenwerkingspartners afgelopen oktober in Londen organiseerden, werden in de aanwezigheid van de internationale dagblad- en vakpers de eerste resultaten van deze AI-ondersteuning gepresenteerd. Daaronder de analyses van testresultaten die door Seegene’s systeem werden geautomatiseerd. Waar voor sommige analyses enkele weken nodig is, wordt dit door de samenwerking tijd in sommige gevallen naar enkele dagen of zelfs uren teruggebracht, zo bleek.

Wetenschappelijke samenwerking

Waar Microsoft en Seegene de technologische aspecten voor hun rekening nemen, draagt Springer Nature bij aan het mobiliseren van de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap. Via het platform van dit bedrijf kunnen onderzoekers overal ter wereld toegang krijgen tot de technologie van Seegene en hun PCR-diagnostiek optimaliseren. Volgens Dr. Jong-Yoon Chun bevordert dit niet alleen wetenschappelijke samenwerking, maar maakt het ook snellere introductie van nieuwe, lokaal relevante diagnostische tests mogelijk.



Een uiting van deze samenwerking is het NewCo-model, waarin Seegene lokale partnerschappen aangaat. Partijen als het Spaanse Werfen en het Israëlische Hy Laboratories, bijvoorbeeld, ontwikkelen diagnostische producten op basis van Seegene's technologieën die specifiek zijn afgestemd op de gezondheidsuitdagingen van hun regio. Spanje en Israël zijn de eerste regionale partners, maar Seegene werkt eraan om dit verder uit te breiden.

Wereldwijde strijd tegen ziekten

Deze samenwerking tussen Seegene, Microsoft en Springer Nature markeert volgens de drie deelnemers een belangrijke stap naar een wereld waarin gezondheidszorg niet alleen reactief is, maar ook preventief en data-gedreven. Door de combinatie van AI, geavanceerde PCR-diagnostiek en wetenschappelijke samenwerking creëren de betrokken bedrijven samen een toekomst waarin opkomende pandemieën eerder kunnen worden opgespoord en aangepakt.



“Met dit samenwerkingsinitiatief willen we zorgen dat de wereld beter voorbereid is op potentiële virusuitbraken”, zegt Jong-Yoon Chun. “Doordat we onze technologie delen, kunnen we in de toekomst snel en efficiënt handelen. Nu de wereld steeds vaker de dreiging voelt van pandemieën, die mogelijk versterkt worden door factoren als klimaatverandering en de niet-aflatende wereldwijde reizen, is samenwerking om wereldwijde gezondheidsuitdagingen aan te pakken belangrijker dan ooit geworden.”