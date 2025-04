Inzet slimme beademingstechnologie op IC

Uit onderzoek door het Catharina Ziekenhuis blijkt dat de werkdruk van IC-verpleegkundigen wordt verlaagd door de inzet van technologie. Bijvoorbeeld door het inzetten van automatische beademing. Tegelijkertijd wordt de patiëntenzorg verbeterd, zo blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek laat ook zien dat verpleegkundigen minder handelingen hoeven uit te voeren en de technologie als prettiger wordt ervaren.

Op de IC helpen beademingsmachines patiënten met hun ademhaling. Normaal gesproken moeten verpleegkundigen regelmatig instellingen aanpassen aan de hand van behoeften van de patiënt. Dit onderzoek keek naar de effectiviteit van een geautomatiseerd beademingssysteem die de aanpassing veilig zelfstandig kan doen. Je zou het kunnen vergelijken met een navigatiesysteem dat continu de suggestie geeft voor de beste route en de route dan aanpast. Het systeem reageert direct op de behoeften van de patiënt en ondersteunt daarmee de verpleging.

“Automatische beademing werkt als een extra paar ogen en handen aan het bed”, zegt intensivist Ashley De Bie Dekker. Hij deed het onderzoek samen met veel andere Catharina-collega’s, onder wie onderzoekers Lisan van Haren en Daphne Nabben, maar ook met dr. Kruizinga, prof. dr. Schultz en prof. dr. Paulus van het Amsterdam UMC.

Meer tijd voor zorgtaken

Volgens De Bie Dekker laat deze studie zien dat slimme technologie een verschil kan maken voor zowel de patiënt als de zorgverlener aan bed: “Minder handelingen betekent meer tijd voor andere zorgtaken, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.” Deze resultaten zijn vooral ook relevant voor (internationale) regio’s waar IC-verpleegkundigen voor meerdere patiënten tegelijk moeten zorgen of waar de kwaliteit van de medische kennis over beademing minder hoog is dan hier in Nederland.

Volgens De Bie Dekker staan we in Nederland voor een enorme uitdaging vanwege het tekort aan zorgpersoneel. Daarom moeten we volgens hem slimmer omgaan met de capaciteit zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de zorgverlening. Innovaties zoals automatische beademing kunnen hierbij helpen. Ze zorgen ervoor dat verpleegkundigen efficiënter kunnen werken en zodat ze volgens De Bie Dekker meer tijd overhouden voor wat echt telt: persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Minder piepjes en alarmen

Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het Catharina Ziekenhuis werkt al langer aan manieren om de IC-omgeving te verbeteren voor zowel patiënten als voor zorgverleners. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hoe een stillere IC-afdeling en operatiekamers kunnen bijdragen aan een betere zorgbeleving en minder stress bij patiënten en personeel.

Al eerder startte een onderzoek naar minder piepjes en alarmen op de IC. Het gaat om de Slim Alarmbeheer Studie, die wordt gecoördineerd door UMC Utrecht. In de studie die eind 2023 startte, wordt bekeken hoe piepende, medische apparaten rond het bed van de patiënt anders kunnen worden ingezet.