Keikku, de slimme draadloze stethoscoop

De stethoscoop is ongetwijfeld een van de meest kenmerkende instrumenten die geassocieerd worden met een (huis)arts. Uitgevonden in 1816 door de Franse arts René Laennec is hij eigenlijk in ruim 200 jaar nauwelijks veranderd. Natuurlijk, de papieren buis van Laennec werd al vrij snel, in het midden van de 19e eeuw, uitgebreid met oordopjes, maar het duurde nog tot de jaren 60 van de 20e eeuw voordat de stethoscoop voorzien werd van het nu nog altijd bekende luistermembraan in een metalen ‘knop’. En dat was, tot nu, de grootste innovatie sinds de uitvinding van de stethoscoop. Tot nu, want met de komst en goedkeuring van de slimme Keikku krijgt de stethoscoop niet alleen een compleet nieuw uiterlijk, maar is het apparaat ook veel gebruiksvriendelijker en worden legio nieuwe diagnostische mogelijkheden toegevoegd.

Dankzij de huidige technische revolutie, met AI, apps en innovaties op het gebied van geluid, diagnostiek en software, staat een van de oudste medische tools op het punt om radicaal vernieuwd, en verbeterd te worden. De AI-stethoscoop van Eko Health is een mooi voorbeeld daarvan, maar de innovaties en nieuwe mogelijkheden die de Keikku biedt, gaan nog veel verder. Wij spraken onlangs met Diana van Stijn, oprichter en Chief Medical Officer van Lapsi Health, de ontwikkelaar van de Keikku, over hoe deze nieuwe stethoscoop zich onderscheid van het apparaat dat al meer dan 200 jaar om de nek van artsen hangt.

Nieuw design en technologie

Zo heeft de Keikku geen draden meer die in het oor van de arts gehangen moeten worden, maar hij werkt volledig digitaal en met draadloze oortjes. En door de toevoeging van active noise cancelation worden achtergrondgeluiden eruit gefilterd waardoor die geen invloed meer kunnen hebben op de analyse van de geluiden. Het geluid kan ook, via een QR-code, live gestreamd worden naar, bijvoorbeeld, andere artsen of opgenomen worden om later te beluisteren of te versturen. Uiteraard gebeurt dat in een veilige omgeving en wordt alle data, en het geluid, versleuteld.

De slimme stethoscoop is ook uitgerust met “gesture control” voor het instellen van het (luister)volume en de verschillende functies in combinatie met de bijbehorende app. Een ingebouwde LED geeft realtime feedback in verschillende kleuren. Met behulp van speciaal ontwikkelde filters kan de slimme stethoscoop heel eenvoudig worden ingesteld voor het luisteren naar specifieke geluiden vanuit de longen of het hart.

De slimme Keikku stethoscoop werkt volledig digitaal en hoeft ook niet meer in het oor 'gehangen' te worden.

Anders luisteren, data verzamelen en analyseren

Lapsi Health heeft als missie het gebruik van geluid voor de diagnostiek in de geneeskunde intensiever en slimmer in te zetten. “ Door middel van een grote database aan geluiden hebben wij AI kunnen trainen om zo diagnoses “ at the point of care” te kunnen stellen. Door op een andere manier te luisteren naar geluiden die in en door het lichaam geproduceerd worden, kan zoveel meer over de gezondheidstoestand van een patiënt geleerd worden dan wat er de afgelopen tientallen jaren met een stethoscoop mogelijk was. Met deze nieuwe informatie zullen wij in de toekomst diagnoses (eerder) kunnen stellen die met een traditionele stethoscoop ondenkbaar zijn,”, aldus van Stijn.

Bij een traditionele stethoscoop is de patiënt afhankelijk van het gehoor en de interpretatie van de arts. Die kan, als hij of de patiënt dat nodig acht, een andere arts vagen om mee te luisteren wanneer er twijfels bestaan over wat er precies te horen is en welke diagnose passend is. Met de Keikku, kunnen geluiden opgenomen waardoor “ tracking” in de tijd mogelijk wordt. Van Stijn ziet vanwege de eenvoudige bediening van de Keikku en de optie om anderen te laten ‘meeluisteren’ ook een grote potentie voor deze slimme stethoscoop bij de opleiding van artsen.

Verlichten van de werkdruk

De eenvoud in gebruik en de intuïtieve user interface maken dat de Keikku gemakkelijk door alle zorgprofessionals gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen of artsen op een consultatiebureau. “Vaak wordt bij een baby of peuter tijdens een controlebezoek een hartruisje gehoord. In de meeste gevallen is er niets ernstigs aan de hand, maar nu worden deze patiëntjes toch doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een hartfilmpje.

Met de Keikku kan het opgenomen geluid van de hartruis worden doorgestuurd naar een zorgprofessional die zo kan meeluisteren. Wanneer de AI de CE/FDA markering heeft doorlopen kan er zelfs direct een diagnose worden gegeven, “ een specialist in je broekzak” . Nog beter, chronische patiënten of de ouders kunnen bij zichzelf of hun kind met de Keikku hart- of longgeluiden opnemen die vervolgens naar een arts of verpleegkundige gestuurd kunnen worden. Remote patient monitoring kan tijd schelen en verlicht zo de werkdruk van zogprofessionals” door zorg op de juiste plaats te bieden, licht van Stijn toe.

FDA goedkeuring

De Keikku ontving in enkele maanden geleden de goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Authority (FDA). Dit betekent dat de slimme stethoscoop nu daadwerkelijk op de markt gebracht mag worden. Inmiddels zijn er al vele honderden Keikku’s in bestelling, maar het apparaat is nog (lang) niet uitontwikkeld. De huidige versie is zeker geschikt voor gebruik in de praktijk, maar de komende maanden, en jaren, wordt de (AI-)software continu doorontwikkeld. “Met elke update wordt de Keikku verbeterd en het aantal (diagnostische) mogelijkheden verder uitgebreid”, aldus van Stijn.