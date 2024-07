Mammografie met contractvloeistof beter en goedkoper

De uitkomsten van een mammografie waarbij contrastvloeistof wordt gebruikt, is voor een meerderheid van de vrouwen beter. Ook is deze werkwijze over het algemeen goedkoper. Dit blijkt uit de resultaten van de zogeheten RACER-studie. In deze studie werd, onder leiding van radioloog Marc Lobbes, onderzocht wat de effecten zijn van contrast-versterkte mammografie ten opzichte van de gebruikelijke medische beeldvorming bij vrouwen die worden verwezen na borstkankerscreening.

Na bijna zeven jaar voorbereiding en onderzoek zijn deze maand de resultaten van de studie gepubliceerd in The Lancet Regional Health – Europe. De studie is gedaan onder vrouwen die na het bevolkingsonderzoek borstkanker werden doorverwezen omdat er een verdachte afwijkingen werden gezien.

Grondig onderzoek

Dr. Lobbes werkt sinds 2019 in Zuyderland en is blij dat hij en zijn collega’s de resultaten van het onderzoek na al die jaren eindelijk kunnen delen: “Corona zorgde voor vertraging omdat de borstkankerscreening tijdelijk werd stilgelegd. We hebben deze vertraging geaccepteerd omdat we de studie grondig wilden aanpakken.”

Naast Zuyderland werden ook patiënten van MUMC+, het Laurentiusziekenhuis en Amsterdam UMC bij het onderzoek betrokken.

Betere resultaten

Onder de onderzoekers is enthousiasme nu blijkt dat in de opkomende mammografietechniek waarbij óók contrastvloeistof wordt ingespoten tijdens het onderzoek, minstens even goed is als de onderzoekstechniek zoals die op de meeste plaatsen nog wordt gehanteerd. Bij iets meer dan de helft van de vrouwen was de nieuwe techniek beter. Het leidde namelijk tot minder vervolgonderzoek en minder ziekenhuisbezoeken. Bovendien werden er met de techniek met contrastvloeistof meer verdachte tumoren zichtbaar.

Het onderzoek kan helpen om de zorgkosten voor deze groep vrouwen omlaag te krijgen, zonder dat er nauwkeurigheid ingeleverd wordt. En ook voor de patiënten is deze manier van onderzoeken fijner volgens Lobbes. Hij vertelt dat tijdens de eerste afspraak in veel gevallen al borstkanker kunt uitsluiten en mensen gerust kunt stellen. In het geval dat er toch borstkanker wordt gevonden, is ook het vervolg van het zorgpad beter in te richten volgens Lobbes.

Duurzaam

Een indirect gevolg van onderzoeken met contrastvloeistof is dat het gebruik van materialen afneemt en bijvoorbeeld het aantal autoritten naar het ziekenhuis door patiënten wordt verlaagd. Hoewel dit niet specifiek is onderzocht, is dat wel een logische aanname wat maakt dat de nieuwe aanpak ook als duurzamer kan worden beschouwd, volgens Lobbes. Zijn advies aan andere ziekenhuizen is dan ook om de opkomende methode als het standaardonderzoek te gaan gebruiken bij vrouwen die worden doorverwezen na het bevolkingsonderzoek.

AI bij opsporen

Binnen het NWO-programma van de Nationale Wetenschapsagenda is vorige maand negen miljoen euro beschikbaar gesteld voor het achtjarige Direct-DCIS project. Doel van dit project is het voorkomen van onnodige behandelingen van ductaal carcinoom in situ, oftewel DCIS (een mogelijk voorstadium van borstkanker). Kern van het project is om een nauwkeuring predictiemodel te ontwikkelen met innovatieve AI en datasets.