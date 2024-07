MedTech-startup presenteert AI-oplossing bij de VN

De Deense MedTech-startup VentriJect is uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) in New York. Het bedrijf werkt aan het revolutioneren van de manier waarop cardiorespiratoire fitheid (CRF) wordt gemeten. Bij de UN gaat VentriJect Seismofit demonstreren, de door hen ontwikkelde draagbare oplossing voor het inschatten van de VO2-max waarde.

De uitnodiging door de UN is tot stand gekomen nadat het Innovation Value Institute (IVI) van de Maynooth University in de Ierland Seismofit selecteerde als een van de vijf beste digitale gezondheidsoplossingen die een radicale transformatie in de gezondheidszorg helpen bewerkstelligen.

Werken aan zorgtransitie

Het IVI werkt aan een transitie naar een nieuw soort welzijns- en gezondheidssysteem dat wordt gevoed en versterkt door digitale technologieën. Juryleden zien Seismofit als een potentiële digitale ‘game-changing solution’ om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te maken conform hun ‘Stay Left, Shift Left-10X’-methodologie.

Het concept van VentriJect draait om het gebruik van technologie om preventieve benaderingen te ontwikkelen die tien keer effectiever zijn dan de huidige beschikbare oplossing. Volgens de startup kan alleen door technologie te gebruiken een preventieve benadering van gezondheidszorg wereldwijd gangbaarder worden; het aantal mensen in acute zorg verminderen en daardoor de kosten van gezondheidszorg substantieel omlaag brengen. Zo kunnen de patiëntervaring en kwaliteit van leven worden gemaximaliseerd.

VentriJect zal Seismofit demonstreren op het 4e Digital Health Symposium van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dat van 24 tot en met 26 september in New York wordt gehouden. De IVI-onderscheiding volgt op het winnen van de tweede prijs op de Healthcare Innovation World Cup in november 2023. Daar warem meer dan 300 van de meest innovatieve wereldwijde startups in de gezondheidszorg aanwezig.

CRF inschatten met AI-algoritme

Seismofit maakt het mogelijk om CRF te schatten zonder dat er hoeft te worden geoefend. Met de oplossing van VentriJect kan dat in minder dan drie minuten met behulp van een geavanceerd algoritme in combinatie met seismocardiografie. Dit biedt een klinisch gevalideerde manier om de VO2-max te schatten, wat een CRF-indicator is. Volgens het bedrijf is er 'significant' gepubliceerd bewijs dat CRF een van de beste indicatoren van gezondheid is en een sterke correlatie heeft met andere gezondheidsindicatoren en mortaliteit.

VO2 max wordt meestal gemeten via een Cardiopulmonary Exercise Test (CPET). Dit is een test die meer dan 20 minuten in beslag kan nemen en waarvoor gespecialiseerd personeel vereist is. De patiënt ondergaat een oefening tot uitputting, wat voor de meeste mensen een onaangename ervaring is. Bovendien is de test niet geschikt voor ouderen of mensen met een blessure of handicap. Het apparaat van VentriJect elimineert de noodzaak van de uitputtingstest door trillingen van de borstwand te registreren die worden veroorzaakt door het kloppende hart. Met behulp van een AI-ondersteund algoritme kan de VO2-max nauwkeurig ingeschat worden.

Preventieve benadering

Het bedrijf richt zich op het gebruik van technologie, gecombineerd met een preventieve benadering van de gezondheidszorg, om de patiëntresultaten te verbeteren. Dit is vooral belangrijk omdat zorgsystemen steeds meer onder druk komen te staan door schaarste aan middelen en vergrijzing van de bevolking over de hele wereld, aldus VentriJect. "We hebben een missie om de wereldwijde gezondheid en het welzijn te helpen transformeren, dus het is geweldig dat we het meest prestigieuze platform van allemaal hebben gekregen om dit te doen, de Verenigde Naties", aldus Mikkel Kristiansen, CEO bij VentriJect.

"We zijn verheugd dat het IVI het belang heeft erkend van het toegankelijk maken van de meting van CRF voor iedereen en het potentieel van onze technologie om te verschuiven van acute zorg naar preventieve zorg. We kunnen niet wachten om het in New York ten overstaan van de UNGA te presenteren."

Het gebruik van AI-algoritmen voor onderzoek en diagnostiek is niet nieuw. Zo ontdekten onderzoekers in 2023 dat het mogelijk is om de diagnose autisme te stellen met behulp van een AI-algoritme en oogfoto’s. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een AI-algoritme waarmee het ziekteverloop van veertien soorten kanker voorspeld kan worden.