Nationale Zorginnovatieprijs viert tienjarig jubileum

Volgend jaar viert de Nationale Zorginnovatieprijs haar tiende editie. Sinds de start van de prijs in 2016 hebben vele zorgondernemingen na deelname aan het traject makkelijker de weg naar de markt gevonden om hun innovatie te implementeren en op te schalen. Ook in het jubileumjaar hebben inzenders weer die mogelijkheid. De winnaar maakt kans op 10.000 euro. Inschrijven voor de Nationale Zorginnovatieprijs kan vanaf 11 september 2024, 10:00 uur.

Zorginnovatie.nl is het nationale netwerk voor innovaties in de gezondheid en zorg. Het doel is om ondernemers te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van veelbelovende innovaties. Bedrijven die hun innovatie al hebben uitgewerkt, getest en gelanceerd, kunnen vaak wat hulp gebruiken om hun onderneming echt tot een succes te maken. Daarom reikt Zorginnovatie.nl in 2025 voor de tiende keer de Nationale Zorginnovatieprijs uit. Het is de prijs voor de meest innovatieve zorgonderneming in de opschalingsfase.

Reinoud Wouters van HelpSoq (winnaar van de Nationale Zorginnovatieprijs 2022) kan hierover meepraten: “Na het winnen van de Nationale Zorginnovatieprijs kom je eindelijk met de juiste mensen aan tafel. Het levert je toegang op tot een markt die je nog niet begrijpt en daardoor in een korte tijd heel goed leert kennen.”

Regionale voorrondes

Maar de Nationale Zorginnovatieprijs bestaat uit meer dan alleen de geldbedragen voor de vakjury- en publiekswinnaar. Het gaat erom dat veelbelovende innovaties in de schijnwerpers worden gezet. Dat gebeurt al in de voorrondes die van 18 november tot en met 24 januari plaatsvinden.

Deze regionale voorrondes worden georganiseerd door de regiopartners van Zorginnovatie.nl. Tijdens deze voorrondes krijgen de deelnemers ieder in hun eigen regio direct al een podium om hun innovatie te pitchen tijdens een pitchwedstrijd. Elke regio levert hieruit een regiowinnaar die vervolgens het traject doorgaat als finalist van de Nationale Zorginnovatieprijs.

Pitchtraining

De winnaars van de regionale voorrondes kunnen in het vervolgtraject verdere kennis opdoen en hun netwerk uitbreiden. Op 7 februari is er een gratis pitch training, waarbij de deelnemers de benodigde tips en tricks krijgt om het verhaal van hun innovatie nog sterker te maken. Daarnaast vindt op 5 maart een speciale Finalistendag plaats, waar de deelnemers een professionele pitchclip gaan opnemen. Ook is dat een dag waarop er kennis kan worden gemaakt met verschillende partners van Zorginnovatie.nl die jou kunnen helpen op specifieke thema’s.

Op 13 maart staat de finale op het programma tijdens het Health Valley Event. Hier krijgen de finalisten de gelegenheid om hun innovatie te pitchen voor het publiek en een deskundige vakjury. Ook heeft elke finalist een eigen stand op de beursvloer van het event om hun innovatie onder de aandacht te brengen bij de bezoekers. Tijdens Zorg&ICT van 8 tot en met 10 april staan de finalisten op de beursvloer. Op 9 april worden de winnaars bekendgemaakt.

Innovatielabs

Om goede en bereikbare zorg te kunnen blijven leveren zoeken ook ziekenhuizen steeds vaker naar slimme oplossingen in bijvoorbeeld innovatielabs. Zo ook het Maastricht UMC+ en het Zorginnovatielab. Er wordt daarbij onder meer ingezet op duurzame inzetbaarheid van het verplegend personeel. In de ‘slimme demo-patiëntenkamer’ kunnen verpleegkundigen alvast kennismaken met (digitale) innovaties die hen gaan helpen om gemakkelijker, slimmer, efficiënter en prettiger te kunnen werken.