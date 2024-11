Nederlandse digitale zorgtechnologie voor Spaans ziekenhuis

Een ziekenhuis in Benidorm heeft als eerste Spaanse ziekenhuis voor de implementatie van digitale beelschermzorg van Webcamconsult gekozen. HCB Hospitales (Hospital Clínica Benidorm) is gespecialiseerd in het leveren van zorg aan patiënten uit zowel het binnen- als buitenland. Doordat patiënten vaker op grote afstand van het ziekenhuis wonen, is het gebruik van digitale, online, communicatiemiddelen zoals beeldbellen een beproefde oplossing.

Het Spaanse ziekenhuis gaat de online beelbel consulten onder andere inzetten bij verkennende en controle gesprekken. Voor fysieke onderzoeken blijft persoonlijk contact, in het ziekenhuis uiteraard noodzakelijk. Eerder dit jaar was het Centro Médico Alfaz in Alicante, de eerste kliniek de na een geslaagde proefperiode al definitief koos voor de diensten van Webcamconsult voor de implementatie van het digitale online zorgplatform van de Nederlandse leverancier.

Demonstratieproject

Voor de samenwerking met Webcamconsult is binnen HCB een demonstratieproject opgezet. Doel van dit project is het delen van ervaringen en kennis over online zorg met andere ziekenhuizen in Spanje. De beide partijen willen dat dit initiatief andere ziekenhuizen de mogelijkheid biedt om te leren van de implementatie en de resultaten van online zorgdiensten bij HCB Hospitales.

Doel van het project:

Delen van ervaringen en inzichten met betrekking tot online zorg.

Informatie verstrekken aan andere ziekenhuizen over de voordelen en uitdagingen van online zorg.

Stimuleren van de adoptie van online zorgdiensten binnen de Spaanse gezondheidszorgsector.

“Wij hebben de toepassing van Webcamconsult gekoppeld aan ons EPD zodat we niet van systemen hoeven te wisselen. We streven ernaar om in al onze poliklinieken op verschillende locaties gebruik te maken van webcamconsulten. Artsen hebben ook de mogelijkheid om via hun laptop een consult te geven vanaf een andere locatie”, aldus Arthur Lievaart van HCB Hospitales.

De meerwaarde van digitale consulten is in Nederland al volop bewezen. Het gebruik ervan groeide, deels noodgedwongen, exponentieel tijdens de coronapandemie, maar wordt sindsdien door steeds meer ziekenhuizen en (ouderen)zorginstellingen met veel succes toegepast. Recent berichtten wij nog over het succes van beeldbellen op de SEH en afdeling psychiatrie in het Isala.

Digitalisering gezondheidszorg in Spanje

Het Spaanse demonstratieproject vormt een belangrijke stap in de richting van de digitalisering van de gezondheidszorg in Spanje en biedt een waardevolle bron van informatie voor ziekenhuizen die overwegen om online zorgdiensten te implementeren.

“HCB Hospitales is een internationaal privé ziekenhuis, gelegen in de regio Marina Alta en Marina Baja, waar veel buitenlanders met verschillende nationaliteiten wonen of overwinteren. Patiënten reizen speciaal vanuit Nederland en andere landen naar het ziekenhuis voor operaties en revalidatie, een fenomeen dat bekend staat als medisch toerisme”, vertelt Arthur Lievaart van HCB Hospitales.

"De samenwerking met Webcamconsult is gericht op het aantrekken van buitenlandse patiënten door middel van digitale intake en nazorg, waarbij real-time vertaling mogelijk is voor de communicatie tussen behandelaar en patiënt", vertelt Arthur Lievaart van HCB Hospitales.