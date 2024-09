Nieuw type overeenkomst voorkomt verlies van externe flexwerkers

Vanaf 1 januari 2025 wordt nieuwe wet- en regelgeving voor zzp‘ers van kracht, waardoor de zorgsector voor een groot probleem wordt gesteld. Door strengere regels en handhaving op schijnzelfstandigheid kunnen honderden zorgverleners niet meer als zzp’er bij zorgorganisaties blijven werken. Tien ouderenzorgorganisaties in Midden- en West-Brabant hebben nu een innovatieve oplossing bedacht om deze zorgverleners te behouden.

Externe flexwerkers zijn heel belangrijk om de zorg toekomstbestendig te houden. Daarom hebben tien VVT-organisaties, waaronder Surplus, Avoord en Thebe, de handen ineengeslagen om hun werkgeverschap te moderniseren en zzp'ers meer zekerheid te bieden, zonder dat ze hun vrijheid verliezen.

Het resultaat is een innovatieve nieuwe overeenkomst die zorgverleners de zekerheden van een arbeidsovereenkomst biedt. Zaken als pensioen en verzekeringen worden bijvoorbeeld automatisch geregeld. Tegelijkertijd behouden de zorgverleners flexibiliteit en kunnen ze zelf bepalen wanneer en bij welke deelnemende organisatie ze werken.

FL!NC en B!NC

De nieuwe overeenkomst draagt de naam FL!NC en geeft toegang tot het regionale B!NC-loket. Nadat de diensten eerst zoveel mogelijk onder de vaste medewerkers zijn verdeeld, worden de nog openstaande diensten via B!NC aangeboden. Zo kunnen zorgverleners met een FL!NC-overeenkomst zelf kiezen waar en wanneer ze werken, maar profiteren ze wel van voordelen zoals uitbetaling bij ziekte, toegang tot opleidingen, en pensioenopbouw.

Femke Aarts, voorzitter bij B!NC en bestuurder bij deelnemende organisatie Surplus: “Zzp'ers willen meer vrijheid en flexibiliteit. Dit initiatief biedt hen die ruimte, maar zonder de nadelen van schijnzelfstandigheid.” Het initiatief waarborgt de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en vergroot ook de aantrekkingskracht van de zorgsector. Dat is essentieel om goede zorgprofessionals te behouden en jong talent aan te trekken.

Toekomstbestendige zorgsector

Volgens de trotse koplopers is B!NC dé oplossing om externe flexwerkers te behouden. Met dit initiatief en andere innovatieve oplossingen zetten de tien zorgorganisaties een belangrijke stap naar een toekomstbestendige zorgsector. “Door alle zorgprofessionals te omarmen en te ondersteunen, waarborgen we niet alleen de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, maar vergroten we ook de aantrekkingskracht van de zorgsector. En dat is precies de stap vooruit, die nu nodig is voor de toekomst”, sluit Aarts af.

Model voor toekomstige ouderenzorg

Dat de ouderenzorg dringend moet veranderen om toekomstbestendig te worden, is al langer bekend. Ouderen moeten, soms noodgedwongen, langer thuis blijven wonen, waardoor steeds vaker een beroep gedaan moet worden op mantelzorgers en naasten. Vilans heeft daarom onlangs een model ontwikkeld dat kan helpen bij het realiseren van de noodzakelijke omslag in de ouderenzorg. Het model bestaat uit verschillende stappen, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als eigen regie en wat iemand zelf kan oplossen. Ook wordt gekeken naar wat iemand nog kan leren om zelf te doen, eventueel met een korte ondersteuning van een zorgprofessional.