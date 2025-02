Brabantse ziekenhuizen 'ruilen' personeel voor betere bezetting

Medewerkers van het operatiecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) werken sinds januari tijdelijk samen. De ziekenhuizen kunnen hierdoor beter inspelen op de personele uitdagingen voor de continuïteit van de patiëntenzorg. Ook is het voor de medewerkers een goede kans om ervaring op te doen in een ander ziekenhuis. Het gaat om vier operatieassistenten van het ETZ die drie maanden lang bij JBZ meewerken.

De medewerkers kunnen op vrijwillige basis kiezen of ze willen meedoen aan de uitruil van zorgpersoneel. "Ik doe graag mee, want het is altijd interessant om te zien hoe een ander ziekenhuis werkt. Daarnaast kom ik zelf uit Den Bosch, dus het is ook nog eens een mooie manier om mijn ‘eigen’ ziekenhuis beter te leren kennen”, vertelt operatieassistent van het ETZ, Farah. En ook operatieassistent van het JBZ, Amanda is enthousiast: "het mooie aan deze samenwerking is dat het écht een uitwisseling is. We leren van elkaar en kijken samen hoe we ons werk nog beter kunnen doen."

Flexibel en efficiënt

De samenwerking tussen beide ziekenhuizen sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Door flexibel en efficiënt om te gaan met personeel spelen de ziekenhuizen in op de uitdagingen van de arbeidsmarkt, zonder dat ze daarbij afhankelijk zijn van dure detacheringsbureaus. Doordat de zorgverleners van beide ziekenhuizen kennis en ervaring delen wordt ook de patiëntenzorg verbeterd en ontstaat er een duurzame toekomst voor de zorgsector.

Beide topklinische ziekenhuizen leiden al jaren meer mensen op dan dat er op dat moment nodig zijn. Op die manier kan er beter worden ingespeeld op het natuurlijk verloop van de zorgmedewerkers, bijvoorbeeld wanneer ze met pensioen gaan of wanneer ze de organisatie gaan verlaten. En dus ook wanneer de een ruimte heeft in de formatie en de ander juist een tekort aan personeel heeft. Dit kan zijn bij de anesthesie of recovery. Maar ook op het gebied van bij – en nascholing zijn de ziekenhuizen aan het kijken hoe zij elkaar hierin kunnen versterken.

Een leven lang leren

Deze manier van het inzetten van personeel sluit aan bij het principe van ‘een leven lang leren’, dat beide opleidingsziekenhuizen hoog in het vaandel hebben staan. De operatieassistenten zeggen de samenwerking inspirerend te vinden. Vorig jaar zomer heeft het

