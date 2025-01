Nieuwe CT-scanners Gelre, E-POS bij Noordwest, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de vervanging van twee CT-scanners in het Gelre Ziekenhuis, de start van het digitaal voorbereiden van patiënten op een operatie bij Noordwest, het voorlopige overstapcijfer van zorgverzekeringen en de benoeming van een nieuw bestuurslid bij het Radboudumc.

Toekomstbestendige CT-scanners

De afdeling Radiologie op de locatie Apeldoorn van het Gelre Ziekenhuis gaat dit jaar twee CT-scanners vervangen. Het ziekenhuis kiest voor modernere, toekomstbestendige, CT-scanners die als alles volgens planning verloopt eind maart operationeel zullen zijn. Een van de twee nieuwe scanners wordt dezelfde als op de locatie Zutphen staat, een Dual Source CT-scanner. Die biedt meer geavanceerde mogelijkheden en maakt het mogelijk om meer complexe hartonderzoeken uit te voeren.

De tweede nieuwe scanner betekent eveneens een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie, met meer geavanceerde mogelijkheden en snellere beeldvorming. “Met deze investering zetten we een belangrijke stap naar de toekomst, waarbij we onze apparatuur en technologie blijven vernieuwen om de kwaliteit van zorg op het hoogste niveau te houden”, aldus het ziekenhuis.

Digitale voorbereiding op operatie

Deze week, 6 januari, is Noordwest Ziekenhuisgroep gestart met E-POS, een digitale vragenlijst ter voorbereiding van patiënten die een operatie moeten ondergaan. Daardoor hoeven deze patiënten niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen voor een afspraak met de anesthesioloog.

Patiënten ontvangen nu een e-mail van E-POS met een link naar de vragenlijst. Na het invullen van die lijst, kunnen zij video’s bekijken met uitleg over leefregels en verdovingstechnieken. Vervolgens beoordeelt de anesthesioloog de antwoorden en geeft akkoord voor de operatie of zorgt, als hij dat nodig acht, voor nog een extra afspraak (telefonisch of in het ziekenhuis).

1,2 miljoen overstappers

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft deze week het voorlopige overstapcijfer van de zorgverzekeringen bekend gemaakt. In totaal koos 6,7 procent van alle verzekerden begin dit jaar voor een nieuwe zorgverzekeraar. Dat zijn zo’n 1,2 miljoen mensen. In februari wordt het definitieve overstapcijfer bekend omdat op dit moment nog niet alle zorgverzekeraars alle wijzigingen hebben doorgevoerd.

Daarnaast hebben verzekerden nog tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. In 2024 kwam het definitieve percentage uit op 7,4 procent en was daarmee het op een na hoogste overstappercentage sinds 2006. Dit jaar sluit het percentage aan bij het beeld van de jaren voor 2023, aldus ZN.

Nieuw bestuurslid Radboudumc

Op 1 april zal Frédérique van Berkestijn toetreden als lid van de Raad van Bestuur en COO. De Raad van Toezicht van het Radboudumc heeft haar benoeming deze week bekend gemaakt. Frédérique studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door de opleiding tot kinderarts en kinderneuroloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht. Sinds 2020 is zij werkzaam als medisch afdelingshoofd Kindergeneeskunde en als divisiemanager van het kinderziekenhuis van het UMC Utrecht.

“Het Radboudumc loopt voorop in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst: persoonsgericht, innovatief en vanuit vragen en netwerken gedacht. Dat biedt mooie kansen binnen zowel zorg, onderwijs als onderzoek. Ik kijk ernaar uit om hieraan bij te dragen en de mensen te ontmoeten die dit met elkaar mogelijk maken”, aldus Frédérique.

