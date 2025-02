Nieuwe scantechnologie kan ‘onzichtbaar’ tumorweefsel zien

Wetenschappers van de Universiteit van Aberdeen hebben een nieuwe scantechnologie ontwikkeld waarmee voorheen onzichtbare uitzaaiingen van borstkanker gedetecteerd kunnen worden. Deze innovatie in diagnostiek zou ertoe kunnen bijdragen dat vrouwen met borstkanker minder operaties hoeven te ondergaan en de behandelingen beter op het individu kunnen worden afgestemd.

Voor deze innovatie maakten de wetenschappers gebruik van de nieuwe Field Cycling Imager (FCI)-scanner om het borstweefsel te onderzoeken van patiënten bij wie net kanker is vastgesteld. Met deze scanner bleek dat tumormateriaal beter van gezond weefsel te onderscheiden is dan met de bestaande MRI-methoden.

Minder operaties

De nieuwe scantechnologie is volgens de wetenschappers een stap vooruit in het verbeteren van de behandeling van borstkanker. Momenteel is bij ongeveer een op de zes (15%) van de borstkankerpatiënten na een eerste tumorverwijderende operatie nog een vervolgoperatie nodig om achtergebleven tumorweefsel, dat door de huidige scans ‘gemist’ wordt, alsnog te verwijderen. Met de nieuwe scantechnologie, uitgevoerd met een Field Cycling Imager (FCI)-scanner, kan het tumorweefsel voorafgaand aan de eerste operatie nauwkeuriger geïdentificeerd worden, waardoor de noodzaak voor herhaaloperaties kleiner wordt.

FCI-scanner innovatie

De FCI-scanner is een innovatie van de Universiteit van Aberdeen en treedt in de voetsporen van de full body MRI-scanner, die ongeveer 50 jaar geleden aan dezelfde Universiteit werd uitgevonden en die miljoenen levens over de hele wereld heeft gered. De Field Cycling Imager is afgeleid van MRI, maar kan werken met ultralage magnetische velden, wat betekent dat het in staat is om te zien hoe organen worden aangetast door ziekten op manieren die voorheen niet mogelijk waren.

Hoewel het lijkt op MRI in de zin dat MRI sterke magnetische velden en radiogolven gebruikt om gedetailleerde beelden van de binnenkant van het lichaam te maken zonder het aan te raken, kan de FCI-scanner de sterkte van het magnetische veld variëren tijdens de scan van de patiënt. Dit betekent dat de FCI werkt als meerdere scanners in één en verschillende soorten informatie over het weefsel kan verzamelen.

Geen kleurstof nodig

Een bijkomend voordeel van deze nieuwe technologie is dat het tumoren kan detecteren zonder dat er kleurstof in het lichaam hoeft te worden geïnjecteerd, bekend als contrast, wat in verband wordt gebracht met nierschade en allergische reacties bij sommige patiënten. “We ontdekten dat beelden gegenereerd met FCI borsttumoren nauwkeuriger kunnen karakteriseren. Dit betekent dat het het behandelplan voor patiënten zou kunnen verbeteren door de nauwkeurigheid van biopsieprocedures te verbeteren door het type en de locatie van tumoren beter te detecteren en door herhaalde operaties te verminderen”, vertelt dr. Lionel Broche, senior onderzoeker in de biomedische fysica en hoofdonderzoeker in het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature.

Ook in Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe, en (ver)beterde methoden om de diagnostiek van borstkanker te verbeteren. Zo doet Marc Lobbes, radioloog in het Zuyderland, al enige tijd onderzoek naar andere vormen van beeldvorming die het vroegtijdig opsporen van borstkanker verbeteren. Hij ontdekte dat Contrast Enhanced Mammography (CEM) een goed, en kosteneffectief, alternatief is voor het gebruik van MRI-scans om borstkanker vroegtijdig op te sporen bij vrouwen met dicht borstklierweefsel.