Nieuwe subsidieronde voor Post-COVID onderzoek

Binnen het Post-COVID programma is 6 augustus bij ZonMw een nieuwe subsidieronde geopend. Centraal staat het invulling geven aan de onderzoeksthema’s zoals die in de recent gepubliceerde Kennisagenda Post-COVID staan. Deze kennisagenda is opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Naast de onderzoeksthema’s die voortkomen uit de kennisagenda, is er ook ruimte voor onderzoek binnen de thema’s van het Post-COVID programma.

Onderzoeksthema’s waaraan kan worden gedacht zijn bijvoorbeeld: preventie, risicofactoren, screening en diagnostiek van post-COVID en (medicamenteuze) behandeling. Ook kunnen er aanvragen worden ingediend voor vervolgonderzoek en zorgevaluatie.

Aandacht voor patiëntcategorieën

Voor alle onderzoeksthema’s geldt dat het belangrijk is om rekening te houden met verschillende patiëntencategorieën. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: patiënten met disfunctionele ademhaling, post-exertionele malaise (PEM), posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS), neurocognitieve klachten, extreme vermoeidheid en andere symptomen van post-COVID. Denk ook aan patiënten die door hun klachten bedgebonden zijn en aan kinderen met post-COVID.

Om de projecten goed tot hun recht te laten komen, is de looptijd van het post-COVID programma verlengd tot eind 2028. Dat betekent een maximale looptijd van 30 maanden voor de projecten. In de subsidieronde is maximaal € 6 miljoen beschikbaar. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 8 oktober 2024, 14:00 uur.

Meer informatie over de totstandkoming van de Kennisagenda Post-COVID van de FMS en het NHG staat beschreven in hoofdstuk 2 van de kennisagenda.

Onderzoeksportaal

Mensen met post-COVID kunnen zich voortaan aanmelden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek via het landelijke portaal postcovidonderzoek.nl. Dat heeft het RIVM in juni bekend gemaakt. Het portaal maakt deel uit van het Post-COVID Netwerk Nederland. Het doel van het portaal is om mensen in Nederland met de diagnose post-COVID die mee willen doen aan onderzoek op te nemen in één online portal. Het Post-COVID Netwerk Nederland is begin 2024 opgericht onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met subsidie van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).