Omring opent vernieuwde Omring.LAB om zorginnovatie te versnellen

Omring-bestuurder Jolanda Buwalda opende dinsdag 29 oktober officieel het vernieuwde Omring.LAB, met het motto ‘we werken next level’. Het living lab, gevestigd in het kantoor van Omring aan de Nieuwe Steen in Hoorn moet dé ontwikkelplek worden om met elkaar te bouwen aan innovatie in de zorg, aldus de VVT-organisatie.

Het vernieuwde Omring.LAB is mede gebaseerd op een strategische samenwerking met KPN, dat de komende jaren tot diverse concrete projecten moet leiden. “Zorginnovatie is meer dan een oplossing kopen”, benadrukte Omring-CIO Marcel Ensing afgelopen april in een interview met ICT&health. “Het gaat om het traject van de business case tot en met de adoptie. Om het meenemen van de hele organisatie: van zorgmedewerkers tot de ondersteuning van de zorg, en van de directie tot vrijwilligers en zelfs mantelzorgers. Het organiseren van de veranderingen die nodig zijn om succesvol te digitaliseren, die zijn cruciaal.”

Innovatieleer- en werkplaats

Omring.LAB bestaat al een aantal jaar als innovatieleer- en werkplaats. Het leverde onder meer een concept op voor een Escape Room om zorgprofessionals op een speelse en competitieve wijze te trainen om meer persoonsgerichte zorg te leveren. Ook werd er een test gedaan met een exoskelet dat rugklachten bij medewerkers moet voorkomen.



Het vernieuwde lab moet een inspirerende plek zijn waar wordt geëxperimenteerd met innovaties en ideeën worden uitgewisseld om in samenwerking de zorg continu te verbeteren en te vernieuwen. Om oplossingen te bieden voor de uitdagingen van de toekomst.

Innoveren doe je niet alleen

‘En dat leidt tot mooie ontwikkelingen, onder meer op het gebied van sensortechnologie, informatieoverdracht en veiligheid’, aldus een nieuwsbericht van Omring. ‘Innoveren doe je tenslotte niet alleen. Eén van de mooie projecten die hieruit voortkomen is de samenwerking met KPN op het gebied van domotica. Omring en KPN lopen hiermee voorop in de ontwikkeling en het gebruik van deze technologie.’



Om alle ontwikkelde en verkregen kennis verder te verspreiden is er binnen Omring.LAB een studio ingericht. Hier worden webinars, video’s en podcasts opgenomen waarmee Omring mensen wil informeren en inspireren over innovatieve oplossingen. Zo moet Omring.LAB binnen én buiten Omring een communicatie-platform over innovatie worden.

Meerjarenvisie digitalisering

Omring heeft drie jaar geleden zijn eerste meerjarenvisie digitalisering gepubliceerd. De hierin neergelegde roadmap is deels al gerealiseerd, stelde Ensing afgelopen april in ICT&health. Daarnaast moet de meerjarenvisie aangepast worden op snelle technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van generative AI.



“Maar zorgdomotica zal een dominante positie behouden op de roadmap de komende jaren. Enerzijds ter ondersteuning om mensen langer gezond thuis te laten wonen. Anderzijds om mensen in een verpleeghuis zoveel mogelijk leefruimte te geven, hen zo zelfredzaam mogelijk te houden. Daarvoor wil Omring ook kijken hoe de groeiende rol van informele zorg - door bijvoorbeeld naasten of vrijwilligers - betrokken kan worden en hoe digitalisering daarin kan ondersteunen.”