Onderzoek naar AI-diagnose aangeboren hartafwijkingen

Aangeboren hartafwijkingen zijn de meest voorkomende vorm van aangeboren afwijkingen. In Nederland komen jaarlijks zo’n 1300 baby’s met een dergelijke aangeboren afwijking ter wereld. In de meeste gevallen betreft het een kleine afwijking, maar soms is de diagnose ernstiger en heeft de pasgeborene in het eerste levensjaar een operatie of andere medische ingreep nodig. Ondanks de vooruitgang in de prenatale zorg is de detectiegraad van aangeboren hartafwijkingen tijdens routine-echografieën nog steeds niet optimaal. AI kan, zo blijkt uit een nieuw onderzoek, daarbij helpen.

In het onderzoek werden 200 echografieën beoordeeld door een groep artsen die over één tot meer dan 30 jaar ervaring beschikten op dit gebied. Elke echo werd door 14 gynaecologen en specialisten twee keer beoordeeld. Een keer zonder gebruik te maken van AI, en een keer met behulp van een op AI gebaseerd softwareprogramma. Vervolgens werd gekeken of het gebruik van de AI-software ertoe bijdroeg dat de artsen aangeboren hartafwijkingen beter konden ontdekken.

AI verbetert diagnostiek

Ongeacht de jaren ervaring of subspecialistische training van de arts, toonden de resultaten aan dat het AI-systeem het vermogen van de arts om gevallen op te sporen die verdacht zijn voor aangeboren hartafwijkingen aanzienlijk verbeterde. Daarnaast bleek ook dat het betrouwbaarheidsniveau van artsen bij het opsporen van aangeboren hartafwijkingen verbeterde en dat het hen minder tijd kostte om te bepalen of een geval verdacht was of niet.

“Ten minste de helft van de prenatale echo's in de Verenigde Staten wordt bekeken door niet-specialisten, medische professionals - waaronder gynaecologen - die niet zijn opgeleid in prenatale echografie. Dat verklaart waarom het vermogen om aangeboren hartafwijkingen te detecteren nog steeds vrij laag is, zelfs in ontwikkelde landen zoals de VS,” vertelt Jennifer Lam-Rachlin, MD, hoofdauteur van het onderzoek en subspecialist in maternale foetale geneeskunde.

Het inzetten van AI voor het verbeteren van de detectie en diagnose van hartafwijkingen is niet nieuw. Al in 2022 onderzochten cardiologen van het Catharina Ziekenhuis of het mogelijk is om met behulp van AI hartfalen te kunnen diagnosticeren uit een enkel hartfilmpje. In de zomer van 2024 lanceerde Philips AI-gebaseerd platform voor cardiovasculaire echografie waarmee hartecho’s sneller kunnen worden geanalyseerd. Die innovatie kan onder andere een uitkomst bieden bij het detecteren van hartfalen.

Nieuw onderzoek

De resultaten van het nieuwe onderzoek werden onlangs gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), The Pregnancy Meeting. Op basis van het uitgevoerde onderzoek, en de vergelijking tussen het beoordelen van echo’s zonder, en met behulp van AI, stellen de onderzoekers dat A artsen kan helpen om aangeboren hartafwijkingen beter op te sporen tijdens routinematige prenatale echo's.

“Onze bevindingen tonen aan dat de op AI gebaseerde software de detectie van echo's die verdacht waren voor aangeboren hartafwijkingen aanzienlijk verbeterde, niet alleen bij gynaecologen maar ook bij subspecialisten in de maternale-foetale geneeskunde. Dit heeft een enorme impact op de neonatale uitkomsten en heeft het potentieel om de klinische praktijk te veranderen”, aldus Lam-Rachlin, directeur foetale echocardiografie bij Carnegie Imaging for Women en assistent klinisch professor in de Raquel en Jaime Gilinski afdeling Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingswetenschap aan de Icahn School of Medicine van Mount Sinai West in New York City.