Online tool InnovatieRoute helpt bij implementatie

Ook dit jaar vindt weer de Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats. Dit jaar staat op donderdag 13 februari als onderdeel van de estafette de vernieuwde InnovatieRoute centraal. De interactieve tool moet projectleiders helpen bij het succesvol implementeren van zorgtechnologie. De route is gebaseerd op jarenlange ervaring en wetenschappelijke inzichten uit de zorgsector en helpt organisaties om zorgtechnologie effectief in te zetten. De tool moet mensen met een beperking meer zelfstandigheid en eigen regie geven.

De InnovatieRoute is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls. De tool biedt praktische handvatten voor het succesvol implementeren en het opschalen van zorgtechnologie binnen zorgorganisaties. De tool kan worden gebruikt ongeacht de route in het implementatieproces. Zorgverleners leren tijdens de sessie door het beantwoorden van enkele vragen wat de persoonlijke route is, afgestemd op de situatie van de betreffende organisatie.

Van projectverkenning tot opschaling

De InnovatieRoute helpt op basis van praktijkervaring en maakt duidelijk welke stappen – van projectverkenning tot opschaling – voor de betreffende organisaties extra belangrijk zijn. Met gerichte ondersteuning kunnen implementatietrajecten naar aanleiding van de InnovatieRoute worden versneld. Op donderdag 13 februari gaat de vernieuwde, interactieve InnovatieRoute live.

Deze sessie wordt georganiseerd door het programma Innovatie-impuls 2. Innovatie-impuls 2 is een programma van Vilans in samenwerking met Academy het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van de Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Slimme Zorg Estafette

Tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE) staan slimme zorg en innovatie elke week centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. De indeling dit jaar is als volgt:

Regio oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland): 20 januari t/m 24 januari.

Regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 27 januari t/m 31 januari.

Regio noord (Groningen, Friesland, Drenthe): 3 t/m 7 februari.

Regio zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): 10 februari t/m 14 februari.

De Slimme Zorg Estafette is een jaarlijkse terugkerende kennismarathon waarin zorgverleners worden uitgenodigd om hun expertise te delen en om van elkaar te leren.

Iedereen kan zich bij de Slimme Zorg Estafette aansluiten door een activiteit te organiseren en/of deel te nemen aan de activiteiten van anderen. Het motto is daarbij dat je innoveren niet alleen doet maar juist in samenwerking. De nadruk ligt daarbij op interactief te gaan doen, ervaren en discussiëren. ZonMw, de organisator van de SZE, streeft ernaar om innovatie in de zorg te stimuleren en kennisuitwisseling te bevorderen.