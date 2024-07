Onzichtbare Parkinson symptomen meten met een smartwatch

Mensen die getroffen worden door de ziekte van Parkinson hebben vaak last van de bekende symptomen zoals traagheid en trillen. Daarnaast ervaren zij ook andere, niet beweging gerelateerde klachten, zoals slaapproblemen, waar tijdens het onderzoek naar de ziekte nauwelijks aandacht voor is. Om die symptomen beter in kaart te brengen en meer inzicht te verkrijgen, pleiten wetenschappers van het Radboudumc voor het inzetten van slimme sensoren voor het meten van de slaapkwaliteit. Sensoren die tegenwoordig ook in veel smartwatches zitten.

Door het gebruik van smartwatches met deze slimme sensoren, zo bepleiten de wetenschappers van het Radboudumc, kunnen de in Parkinsononderzoek relatief onderbelichte symptomen thuis gemeten worden. Denk vooral aan slaapproblemen, maar ook depressieve klachten, verminderd denkvermogen en plasproblemen. De wetenschappers benadrukken de noodzaak van het meten van deze symptomen omdat die veel invloed op de kwaliteit van leven van patiënten met Parkinson.

Smartwatch met slimme sensoren

In hun zoektocht naar geschikte meetmethodes hebben de onderzoekers van het Radboudumc veel wereldwijde wetenschappelijke literatuur doorgespit. Tijdens die zoektocht keken ze niet alleen naar Parkinson onderzoeken, maar ook naar literatuur over andere aandoeningen. Zo kwamen zij tot de conclusie dat met name slimme sensoren die de slaapkwaliteit meten veelbelovend blijken. Die slimme sensoren geven verrassend betrouwbare resultaten, vergeleken met een uitgebreid slaaponderzoek waarvoor de patiënt een nacht moet worden opgenomen in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek.

Daarnaast namen ook mensen met Parkinson deel aan het literatuuronderzoek. “We betrokken hen al in een vroeg stadium en ze speelden een belangrijke rol. Zo beoordeelden ze welke sensoren echt toepasbaar zijn in het dagelijks leven, zeker als je ze jarenlang zou moeten gebruiken”, vertelt onderzoeker Jules Janssen Daalen.

Ook in dat deel van het onderzoek kwamen de smartwatches goed uit de bus. Andere innovatieve meetmethodes, zoals slimme toiletten die het plassen meten en sensoren in de woonkamer die je gedrag in de gaten houden vonden de patiëntonderzoekers minder wenselijk. Die hebben een veel grotere inbreuk op de privacy, en hun toegevoegde waarde bij de ziekte van Parkinson is nog niet bewezen, zo concludeert het onderzoeksteam van het Radboudumc.

Slimme sensoren meer inzetten

De onderzoekers hopen nu dat hun studie ertoe zal leiden dat slimme sensoren – bijvoorbeeld in de vorm van een smartwatch – in de toekomst vaker ingezet zullen worden voor Parkinsononderzoek. Met name ook omdat Parkinson patiënten dan minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen voor metingen, waardoor het ook voor patiënten die verder weg wonen makkelijke wordt om aan onderzoeken deel te nemen. Voor zorgverleners betekent het inzetten van slimme sensoren en thuismetingen dat zij over meer meetgegevens van patiënten kunnen beschikken. De metingen worden namelijk over een lagere periode metingen worden gedaan, in plaats van alleen tijdens bezoeken in het ziekenhuis.

“In het ziekenhuis maken we als het ware een foto van de patiënt, terwijl een film veel meer informatie geeft. Bovendien zijn continue thuismetingen veel betrouwbaarder dan vragen naar symptomen tijdens een ziekenhuisbezoek. Zeker omdat geheugenproblemen vaak voorkomen bij Parkinson. Met sensoren kunnen artsen mensen met Parkinson in de toekomst beter en persoonsgerichter behandelen”, zegt neuroloog Bas Bloem, die het onderzoek leidde.

Smartwatch en Parkinson

Er wordt al langer gedacht, en onderzoek gedaan, naar het gebruik van smartwatches met slimme sensoren voor onderzoek en monitoring van Parkinson patiënten. Zo werd twee jaar geleden een app voor de Apple Watch goedgekeurd die het mogelijk maakt om met behulp van die smartwatch Parkinson symptomen te herkennen.

De applicatie, het StriveOD-systeem van Rune Labs, maakt daarvoor gebruik van Apple's Movement Disorder API die de fabrikant enkele jaren geleden voor het slimme horloge ontwikkelde. Daarmee worden trillingen en ongecontroleerde bewegingen van de Apple Watch-drager gemonitord.