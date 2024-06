Optimale psychische en sociale ondersteuning voor mensen met kanker

De zorg voor mensen die kanker hebben gaat verder dan een medische behandeling. Daarom sloegen het Slingeland Ziekenhuis en Het Oude IJssel Huis de handen ineen om te gaan samenwerken zodat de medische zorg en psychosociale ondersteuning optimaal op elkaar aansluiten. Vorige week tekenden daarom Otwin van Dijk, voorzitter Raad van Bestuur Slingeland Ziekenhuis en Henk Wubbels, bestuursvoorzitter van Het Oude IJssel Huis een samenwerkingsovereenkomst.

“Er is al jaren sprake van een mooie samenwerking. Door deze nu officieel vorm te geven, kunnen we mensen met kanker en hun naasten voorzien van de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek”, zegt Otwin van Dijk.

Nauwe samenwerking

Mensen bij wie kanker is geconstateerd, belanden van het ene op het andere moment in een medische molen en onzekere tijd. De ziekte verstoort het leven in vele opzichten. Vaak is er naast de medische zorg die het ziekenhuis biedt, ook behoefte aan psychische en sociale ondersteuning. Door nauw te gaan samenwerken, willen het Slingeland Ziekenhuis en Het Oude IJssel Huis deze zorg optimaal op elkaar laten aansluiten. “Want niet alleen aan het begin van een medisch traject in het ziekenhuis, maar soms zelfs juist als het ziekenhuistraject is afgerond is er behoefte aan psychosociale ondersteuning”, vertelt Otwin van Dijk.

Het Oude IJssel Huis is een plek waar mensen met of na kanker en hun naasten terecht kunnen voor informele psychosociale ondersteuning. Je kunt er vrijblijvend binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek, lotgenotencontact of meedoen met uiteenlopende activiteiten. Zo zijn er in Het Oude IJssel Huis groepsbijeenkomsten voor patiënten én hun naasten, die worden geleid door de klinisch psycholoog en geestelijk verzorger van het Slingeland Ziekenhuis.

De twee zorginstellingen tekenden eind 2022 al een intentieverklaring voor samenwerking. In de praktijk heeft dat al geleid tot het gezamenlijk organiseren van verschillende informatiebijeenkomsten. Ook zijn er regelmatig vrijwilligers van Het Oude IJssel Huis aanwezig op Dagbehandeling Oncologie in het ziekenhuis.

Technische hulpmiddelen

Hulp en ondersteuning komt soms ook via technische mogelijkheden zoals de Untire Now App. Daarvan is onlangs de nieuwste versie verschenen. Het aantal thema’s ten opzichte van de vorige versie van de app is uitgebreid van 8 naar 15 en hij is sinds februari 2024 ook in nog meer talen beschikbaar.

In de praktijk is langdurige vermoeidheid één van de hardnekkigste en meest voorkomende bijwerkingen van diverse behandelingen van kanker, zoals chemo. De app ondersteunt mensen die hiervan last hebben en zet met name in op zelfmanagement. Zo gaan ze beter begrijpen hoe de vermoeidheid ontstaat en krijgen ze tips waarmee ze de vicieuze cirkel van vermoeidheid kunnen doorbreken.