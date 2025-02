Patiënten regelen eenmalig toestemming delen gegevens via Mitz

Om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens meereizen naar andere zorgaanbieders, kunnen patiënten van het Spaarne Gasthuis dit sinds januari in één keer regelen via MijnMitz.nl. Mitz is het landelijke systeem voor het vastleggen van patiënttoestemmingen voor het delen van gezondheidsgegevens. In dat systeem kunnen patiënten zelf regelen welke zorgaanbieder de toestemming krijgt voor bepaalde informatie. Iedere zorgverlener die patiënten behandelt, houdt gegevens bij over de gezondheid van de patiënt.

Door online toestemming te geven, kunnen betrokken zorgaanbieders de belangrijkste gegevens delen en/of opvragen die nodig zijn voor de behandeling. In zowel geplande als onverwachte situaties. Bij een doorverwijzing, bijvoorbeeld van de huisarts naar het ziekenhuis, mogen behandelende zorgaanbieders relevante gegevens met elkaar delen. De gegevens mogen nooit zomaar worden gedeeld. Bijvoorbeeld in onverwachte situaties. Dan moet een patiënt eerst toestemming geven. Zoals bij een bezoek aan de huisartsenpost in het weekend. Hte Spaarne Gasthuis is, zo melden zowel het ziekenhuis als VZVZ, het eerste ziekenhuis dat aansluit op Mitz.

Actueel overzicht

Zeker in dit soort gevallen is een actueel overzicht van gegevens over de gezondheid van de patiënt van groot belang om goede zorg te kunnen leveren. Ook voorkomt het dat patiënten steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen of bepaalde onderzoeken, zoals een bloedonderzoek, onnodig opnieuw moeten worden gedaan. Het vastleggen van de toestemmingskeuze van de patiënt via MijnMitz.nl is hiervoor een oplossing.

Mitz respecteert het beroepsgeheim, want zonder toestemming van de patiënt is gegevensuitwisseling niet mogelijk. En het systeem biedt één plek waar de patiënt dit kan regelen. Voorheen moest die toestemming op meerdere plekken worden vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn via MijnDoc.nu of volgjezorg.nl. En in sommige gevallen werd het vastgelegd via een formulier of mondeling besproken.

Meer regie

Door Mitz krijgt de patiënt meer regie. De patiënt logt in met DigiD en kan direct zijn keuzes maken en vastleggen. Die worden veilig opgeslagen en kunnen op elk moment worden aangepast door de patiënt. Alleen de toestemmingskeuzes worden vastgelegd, medische gegevens niet. Ook voor zorgverleners is deze centrale plek van toestemmingsregistratie belangrijk. Pieter-Kees de Groot, gynaecoloog en CMIO (Chief Medical Information Officer) in het Spaarne Gasthuis vindt zorgvuldige informatieoverdracht noodzakelijk om zijn werk goed te kunnen doen. “Bijvoorbeeld vanuit de huisartsen. Wij werken beide vanuit onze eigen professie. Maar de informatie die bij de ander is vastgelegd is enorm waardevol. Zo doen we geen dubbel werk. Als die informatieoverdracht er niet is, kan dat tot een gevaarlijke situatie leiden.”

Steeds meer regionale zorgaanbieders sluiten aan. In Noord-Holland zijn tientallen huisartsen en apotheken al aangesloten op Mitz. In november 2024 heeft de Nederlandse ggz heeft zich als eerste koepelorganisatie in de zorg verbonden aan het ondersteunen van de uitrol van Mitz als gemeenschappelijke toestemmingsvoorziening vEerder dat jaar is op 25 maart de online toestemmingsvoorziening Mitz bij twee Star-shl vestigingen in Rotterdam en Breda uitgerold.