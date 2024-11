Nederlandse ggz zet handtekening onder Mitz-convenant

De Nederlandse ggz heeft zich als eerste koepelorganisatie in de zorg verbonden aan het ondersteunen van de uitrol van Mitz als gemeenschappelijke toestemmingsvoorziening. Mitz vereenvoudigt het registreren van toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens. Burgers houden zo meer regie op de uitwisseling van hun zorgdata, terwijl zorgprofessionals ontlast worden in het registreren van toestemmingskeuzes. Het is de bedoeling dat op korte termijn meer koepels zich aan Mitz verbinden.

“Wij staan achter het inregelen van één landelijke toestemmingsvoorziening, in plaats van dat dit voor elke aanbieder en elke applicatie afzonderlijk moet gebeuren”, aldus Bas van der Hoorn, directeur en CMIO Parnassia Groep en bestuurder bij De Nederlandse ggz, tijdens de ondertekening eind oktober. “Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede en past bij gericht behandelen.”

Strategische doorontwikkeling

Van der Hoorn ondertekende het Mitz-convenant namens de Nederlandse ggz, Koos Veefkind (voorzitter RvB van VZVZ) namens VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) Servicecentrum en Martijn Mallie namens Mitz. Volgens Mallie, als projectleider vanuit VZVZ bij de ontwikkeling van Mitz betrokken, bekrachtigt het convenant de samenwerking tussen VZVZ en koepelorganisaties in de zorg voor de strategische doorontwikkeling van Mitz.



“We hebben de afgelopen tijd intensief samengewerkt met alle betrokken koepels. Deze overeenkomst onderstreept onze gezamenlijke inzet voor de implementatie van Mitz en moedigt zorgverleners aan om zich aan te sluiten. Zo zijn de koepels direct betrokken bij de verdere ontwikkeling van Mitz en bouwen we samen aan een toekomstbestendige zorgomgeving.”



Van der Hoorn benadrukt blij te zijn dat De Nederlandse ggz als eerste koepel de handtekening zet. Het toont volgens hem aan dat de ggz niet langer achterloopt op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Elke gg- instelling doet volgens Van Hoorn volop mee met landelijke initiatieven om data gestandaardiseerd en gestructureerd uit te wisselen. “We zijn er nog niet, maar het inregelen van Mitz is een stap in de goede richting.”

Laagdrempelig regie

Online toestemmingsvoorziening Mitz geeft volgens VZVZ alle Nederlanders eenvoudig en laagdrempelig regie over het delen van hun noodzakelijke medische gegevens. Zij kunnen eenmalig voor alle zorgsectoren hun toestemmingskeuze registreren, in plaats van dit voor elke sector apart te moeten regelen. Zorgverleners kunnen in Mitz controleren of er toestemming is voor het uitwisselen van gegevens. In de ggz gaat het onder meer over het eenvoudiger delen van gegevens in het kader van elektronisch voorschrijven van medicatie. Toestemming is hier een hele belangrijke randvoorwaarde voor.

Mitz is volgens Van der Hoorn dan ook een belangrijke technische tool, waarvan de uitrol tegemoet komt aan de behoefte van cliënten en hulpverleners. Via De Nederlandse ggz worden alle ggz-instellingen de komende tijd goed geïnformeerd en gestimuleerd om zo snel mogelijk Mitz in te regelen. Ook gaat de koepel bij alle software-aanbieders benadrukken dat Mitz de toekomst is.