Philips helpt honderden klanten met implementatie digitale pathologie

In 2017 ontving Philips als eerste bedrijf een FDA goedkeuring voor haar digitale pathologieoplossing. Onlangs is de nieuwste versie, Philips IntelliSite Pathology Solution 5.1, ook goedgekeurd (510k toestemming). Inmiddels heeft het bedrijf al meer dan 300 klanten geholpen met de implementatie van digitale pathologie.

Bij het stellen van een diagnose van kanker en het bieden van de vaak noodzakelijke gepersonaliseerde therapie is een multidisciplinair team van oncologen, pathologen, radiologen, genetici en andere specialisten betrokken. Digitale workflows helpen de diagnostische nauwkeurigheid en efficiëntie te verbeteren door pathologie te integreren in systemen voor precisiediagnostiek.

Digitale pathologie

De digitale pathologieoplossing van Philips bestaat uit scanners voor coupes, een beeldbeheersysteem en bewezen implementatie- en ondersteuningsservices. Hiermee wordt de transformatie van analoge naar volledig digitale pathologieworkflows begeleid. Dit zorgt ervoor dat pathologen tijd kunnen besparen en virtueel kunnen samenwerken om pathologierapporten van hoge kwaliteit af te leveren en te communiceren met andere specialisten.

De onlangs door de FDA goedgekeurde IntelliSite Pathology Solution 5.1 ondersteunt samenwerking op afstand en bevordert samenwerking, waardoor diagnoses worden gesteld, de productiviteit wordt verhoogd, personeelstekorten worden aangepakt en op de kosten wordt bespaard. De oplossing kan bovendien uitgebreid worden en is ook schaalbaar. Het integreert hardware, software, opslag, analyse en connectiviteit. Hierdoor kunnen pathologen beschikken over geïntegreerde, end-to-end digitale workflows. Het helpt pathologen bij het stellen van nauwkeurige diagnoses, wat uiteindelijk tot betere resultaten voor de patiënt leidt.

"Digitale pathologie draagt bij aan een revolutie in de manier waarop we kanker diagnosticeren en mogelijk behandelen. We kunnen pathologielaboratoria helpen bij de transformatie naar volledig digitale workflows, waardoor tijd wordt bespaard en de last voor pathologen en patiënten wordt verlicht. Wij bevorderen de digitale transformatie in de pathologie en multidisciplinaire klinische samenwerking tussen pathologen, radiologen, oncologen en andere zorgprofessionals, waardoor artsen de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben om betere resultaten en een beter zorg voor patiënten te kunnen leveren", zegt Daniella van den Corput verantwoordelijk voor Pathology Solutions Philips Benelux.

Productiviteit verhogen

Digitale pathologieoplossingen zorgen ervoor dat de tijd die nodig s voor het beoordelen, rapporteren en aftekenen van dossiers verkort wordt. Ook stelt het pathologen in staat om op afstanden en tot 21 procent efficiënter te werken in vergelijking met traditionele analoge processen. Die verhoogde efficiëntie kan ook een bijdrage leveren als (deel)oplossing voor het tekort aan opgeleide pathologen en de groeiende vraag waar de zorg in Nederland en veel andere landden mee kampen.

De mogelijkheid om op afstand samen te werken met collega pathologen, bijvoorbeeld voor een second opinion, kunnen artsen tijdig nauwkeurige diagnoses stellen waarmee de resultaten voor de patiënt kunnen worden verbeterd. En door gegevens veilig uit het pathologielab te halen, zijn relevante gegevens toegankelijk voor zorgteams in elke fase van de behandeling van een patiënt. De open-platformbenadering van Philips en de mogelijkheid om gegevens veilig te delen, vergemakkelijkt ook medisch onderzoek met de mogelijkheid om op basis van grootschalige digitale pathologiegegevenssets nieuwe diagnostische algoritmen, biomarkers voor ziekten en behandelingsopties te ontwikkelen.

Cloud gebaseerde diensten

Philips IntelliSite Pathology Solution biedt ook een end-to-end digitale oplossing omveilig gebruik te kunnen maken van cloud gebaseerde diensten om de integratie van geavanceerde AI-gestuurde diagnostische toepassingen van derden mogelijk te maken. Zo resulteerde een combinatie van Philips IntelliSite Pathology Solution en de AI-software van Ibex Medical Analytics voor het detecteren van prostaatkanker in een efficiëntiewinst van 27 procent die zich vertaalde in een productiviteitswinst van 37 procent en in zeer hoge nauwkeurigheidsniveaus in meerdere weefseltypen.