Philips toont ontwerpproces LumiGuide tijdens Dutch Design Week

Voor het uitvoeren van minimaal invasieve ingrepen wordt meestal gebruik gemaakt van röntgenbeelden (fluoroscopie). Dat is nodig om interventie-instrumenten zoals katheters en voerdraden in het lichaam van de patiënt te kunnen bedienen. Er kleven, zowel voor patiënt als zorgprofessional, echter ook stralingsrisico’s aan het gebruik van realtime röntgenfluoroscopie. Daarnaast leveren deze instrumenten alleen 2D-beelden in grijstinten.

De LumiGuide technologie van Philips maakt gebruik van de zogenoemde FORS-technologie (Fiber Optic RealShape). Daarmee kunnen voerdraden en katheters in het lichaam van de patiënt in 3D en kleur bekeken worden. Met behulp van deze technologie kunnen complexe gevallen zoals reparatieprocedures in een aorta aanmerkelijk sneller (37%) worden uitgevoerd. Bovendien zijn er voor dit proces veel minder (70%) röntgenbeelden nodig.

Dutch Design Week

De LumiGuide oplossing is in samenwerking met vaatchirurgen ontwikkeld, waarmee artsen met behulp van licht in plaats van röntgen, en aan de hand van 3D beeld, door het lichaam kunnen navigeren. Tijdens de Dutch Design Week van 19 tot 27 oktober, lopen bezoekers van het Philips Museum in de expositie “There’s only make” door het ontwerpproces dat leidde tot prijswinnende ontwerpen waaronder de LumiGuide.

Onlangs heeft de FDA in de VS de LumiGuide-navigatiedraad van 160cm goedgekeurd. Deze -voerdraad, die gebruik maakt van de FORS-technologie van het bedrijf, werd voor het eerst bij een patiënt gebruikt door vaatchirurg professor Carlos Timaran, een internationaal erkend expert op het gebied van geavanceerde endovasculaire technieken. Dat gebeurde tijdens een complexe ingreep voor het repareren van een aneurysma in een aorta.

“De verbeterde Philips LumiGuide-navigatiedraad betekent een grote sprong voorwaarts in de endovasculaire chirurgie en biedt ongekende 3D-visualisatie en precisie tijdens complexe procedures. Ik heb zelf ervaren dat het potentieel ervan een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop we minimaal invasieve vasculaire interventies benaderen. De patiënt die deze baanbrekende procedure onderging, maakt het goed, wat de effectiviteit van deze innovatieve technologie verder bevestigt”, alds Carlos Timaran.

1000e LumiGuide patiënt

De ingreep van door vaatchirurg professor Carlos Timaran markeerde tevens de 1000e patiënt met deze technologie behandeld werd. "LumiGuide maakt de kleurenvisualisatie van draden, katheters en de anatomie van de patiënt in 3D mogelijk vanuit elke hoek. Er is al aangetoond dat deze technologie in combinatie met instrumentatienavigatie de workflow verbetert, de proceduretijd verkort en de stralingsdosis voor patiënten en personeel verlaagt", zegt dr. Atul Gupta, interventieradioloog en Chief Medical Officer voor Diagnosis & Treatement bij Philips.

De nieuwe LumiGuide van Philips van 160 cm biedt artsen in de VS een groter bereik en meer mogelijkheden voor het opvoeren van katheters dan de bestaande voerdraad van 120 cm, waardoor 3D-instrumentgeleiding mogelijk is met meer katheters dan voorheen en de technologie voor meer patiënten en procedures kan worden gebruikt.