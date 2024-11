Preventie cruciaal voor toekomstbestendige ouderenzorg

In de nieuwe ActiZ-brochure ‘Preventie & Gezondheid, Praktijkvoorbeelden ouderenzorg’ staan voorbeelden van zorgorganisaties over hoe ze investeren in de zelfredzaamheid van ouderen en een gezonde samenleving. Behalve zorgorganisaties zijn ook gemeenten en maatschappelijke partijen volop aan het investeren in preventie om zo een intensievere zorgvraag kan worden voorkomen of worden beperkt. De praktijkvoorbeelden verschillende zorgorganisaties zijn nu gebundeld in de preventiebrochure van ActiZ.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met bijvoorbeeld het verlies van naasten, verminderde mobiliteit en soms ziekte of eenzaamheid. Juist op die momenten is aandacht voor gezondheid en preventie extra belangrijk. Er kunnen preventiemaatregelen worden genomen om (intensieve) zorg te voorkomen of te beperken. Een voorbeeld hiervan is het versterken van iemands sociale netwerk. Ook meer bewegen en ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden door het inzetten van technologie, draagt bij aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.

Inzetten op preventie

“Preventie is een succes als het aansluit bij een zinvolle dag en bijdraagt aan behoud van eigen regie”, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken daarover op de website. In de uitgave ‘Preventie & Gezondheid, Praktijkvoorbeelden ouderenzorg’ beschrijft ActiZ verschillende voorbeelden vanuit verpleeghuizen en de thuiszorg, op het snijvlak van zorg en het sociaal domein. Er wordt beschreven hoe men met de initiatieven is gestart.

Hoe zijn medewerkers en cliënten daarbij betrokken en wat zijn de eerste successen? Zorgorganisaties werken daarin niet alleen maar bijna altijd doen zorgorganisaties dit in samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten, partners in het veld of woningbouwcorporaties. Sowieso worden altijd inwoners betrokken bij de plannen rondom preventie en gezondheid in de ouderenzorg.

Samenwerken met sociaal domein

Door de goede voorbeelden te delen, wil ActiZ andere zorgorganisaties en belangrijke spelers in het sociaal domein inspireren om met preventie aan de slag te gaan. ActiZ pleit voor brede, maatschappelijke aandacht voor preventie en gezondheid. Er wordt gezien dat zorgorganisaties daarin hun verantwoordelijkheid pakken. ActiZ benadrukt dat daarin de samenwerking met partijen in het sociaal domein cruciaal is om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. Volgens ActiZ is niet alleen de kijk op zorg en hoe die is georganiseerd aan het veranderen. Ook het sociaal domein heeft op dat gebied behoefte aan transformatie.

Volgens Weterlaken is er in de breedte aandacht nodig voor de sociale basis van ouderen inclusieve zorgzame samenleving. Dat betekent volgens haar ook investering in bestaanszekerheid voor mensen, betaalbare en duurzame huisvesting en een sterke basis in de wijk. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken zegt daarover: “Preventie is één van de belangrijkste troeven die we hebben in onze vergrijzende maatschappij. Daarom deze brochure ter inspiratie voor onze leden, maar ook voor alle andere belangrijke spelers in het sociaal domein. Preventie en gezondheid bereiken we namelijk samen.”

Anders organiseren ouderenzorg

Het anders organiseren van de ouderenzorg betekent volgens ActiZ ook een verschuiving van zorgen vóór, naar zorgen dát. De keuzes voor extra bezuinigen die het ministerie van VWS onlangs bekend maakte, betreffen ook zaken waarvoor ActiZ zich inzet en daarom nauwlettende volgt. In het Kamerdebat in de week van 21 oktober ging het vaak over de toekomst van de ouderenzorg, de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Het ministerie van VWS maakte bekend 250 miljoen te bezuinigen op verschillende subsidies. Voor het debat gaf ActiZ aandachtspunten mee aan de bewindslieden.