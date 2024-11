Proef met de zelfmeetkiosk in gemeentehuis Weert

Het ontlasten van medewerkers in de (eerstelijns) zorg is een van de deeloplossingen waarnaar onderzoek gedaan wordt in het kader van de almaar groeiende zorgvraag die onder druk staat door het tekort aan personeel in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. In het gemeentehuis van de Gemeente Weert loopt de komende maanden een proef met een zogenoemde zelfmeetkiosk. Mensen die regelmatig naar de huisarts of het ziekenhuis moeten om vitale functies te laten controleren kunnen daarvoor nu terecht bij die zelfmeetkiosk in het gemeentehuis.

Daar kunnen zij regelmatig, als dat nodig is, hun bloeddruk, zuurstofgehalte en hartslag laten meten en controleren. Denk bijvoorbeeld aan diabetespatiënten die daarvoor nu nog regelmatig naar de huisartsenpraktijk moeten gaan. Die praktijken kampen met een hoge werkdruk en zijn naarstig op zoek naar manieren om die werkdruk te verlichten, bijvoorbeeld door patiënten thuis zelf hun metingen te laten uitvoeren, al dan niet begeleid vanuit de praktijk door middel van monitoring op afstand.

Eerste gemeente, maar niet de eerste zelfmeetkiosk

Hoewel Weert de eerste Nederlandse gemeente zegt te zijn die de zelfmeetkiosk plaatst, is die oplossing niet nieuw. Vorig jaar werd in Roermond al een proef gedraaid waarbij de zelfmeetkiosk in een pop-up zorgwinkel werd geïntroduceerd. Lucien Engelen laat weten dat de proef met de zelfmeetkiosk in het gemeentehuis van Weert voortborduurt op de zorgwinkel proef van Roermond.

Daarvoor wist hij destijds verschillende partijen in het onderwijs, bij zorgverzekeraars, overheidsinstanties, zorgaanbieders en het bedrijfsleven te enthousiasmeren om zich bij dat initiatief aan te sluiten. “Samen met deze groeiende groep partners wordt er een plan ontwikkeld waarmee het concept een blijvende, positieve impact kan hebben op de lokale bedrijven en gemeenschap”, aldus Engelen over de Roermondse poef in 2023.

"De partner van iemand die bij de proeftuin betrokken was, werkt bij de gemeente Weert en is geïnspireerd geraakt. Dat leidde uiteindelijk tot het idee om een zelfmeetkiosk in het gemeentehuis te plaatsen. Het is geweldig dat de Weert dit gaat doen”, aldus Engelen tegenover De Limburger. Het doel van de proef in Weert is hetzelfde. Het verlichten van de druk op de zorg door taken die niet persé bij de huisarts of in het ziekenhuis uitgevoerd hoeven te worden, verplaatsen naar andere locaties, dichter bij de mensen thuis. Daarnaast dient de zelfmeetkiosk nog een ander doel. Zo wil men mensen bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid die men heeft om op hun gezondheid te letten.

Gezond leven en economische groei

Eerder deze week gaf Engelen een lezing over de impact van investeren in gezondheid op de economische groei. In Abu Dhabi sprak hij over hoe mensen die gezonder leven bijdragen aan de economische groei. Daarvoor bedacht hij de formule M x H = E; Medicine x Health = Economy. Diverse economen hebben becijferd dat wanneer de gemiddelde levensverwachting in een land met 1 jaar stijgt, dit kan leiden tot een economische groei van 4 procent.

De zelfmeetkiosk zoals die de komende maanden in Weert getest wordt, is ook al te vinden in diverse Nederlandse ziekenhuizen. Het Roermondse Laurentius ziekenhuis introduceerde er al een in de eerste maanden van 2023, nog voor de zorgwinkel proef en deze zomer werd een zelfmeetkiosk geplaatst op de SEH van het St. Antonius in Nieuwegein.