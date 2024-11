Investeren in gezondheid creëert economische groei

De zorg staat onder druk, wereldwijd. Elk jaar stijgen de zorgvraag en -kosten. En dat terwijl de sector al jaren kampt met een almaar groeiend personeelstekort doordat zorgprofessionals een andere baan kiezen en het aantal medische studenten afneemt. Technologieën zoals digitalisering, zorg op afstand en AI worden gezien als mogelijke (deel)oplossingen om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. Maar onder de streep dalen de budgetten voor de zorg. Er zijn meer, en andere, oplossingen nodig. Preventie bijvoorbeeld, ervoor zorgen dat mensen langer gezond blijven.

Tijdens zijn HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan lezing in Abu Dabi sprak Lucien Engelen over de uitdagingen in de zorg en hoe het hoog tijd wordt dat zowel de zorg als de politiek en het bedrijfsleven anders gaan denken over het oplossen van het aanstaande zorginfarct. Als we blijven zoeken naar meer personeel en middelen om meer zorg te kunnen leveren, dan komen we er niet.

Zorgtransitie onder druk

Preventie en gezond leven is waar we naar toe moeten. In Nederland kennen we het Preventieakkoord en het Integraal Zorg Akkoord. Plannen die ertoe moeten bijdragen dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar en bereikbaar blijft. Echter, de budgetten die de overheid daarvoor gealloceerd had, staan door de komst van het nieuwe kabinet onder druk.

Er wordt te veel gekeken naar wat de zorg en zorgtransitie kosten en niet naar wat gezondheid – mensen die langer gezond blijven – de economie oplevert. Investeren in gezondheid, personal health, technologie en ICT, leidt volgens Engelen tot economische groei. Immers, mensen die gezond blijven zijn gedurende hun werkbare leven productiever. Wie gezond blijft heeft uiteraard minder zorg nodig en dus dalen de zorgkosten. Gezond leven betekent langer leven en meer werkbare jaren.

M x H = E

David Bloom van de Harvard School of Public Health stelt in zijn publicatie ‘The Effect of Health on Economic Growth’ dat een stijging van de levensverwachting van een volk met 1 jaar, kan leiden tot 4 procent economische groei. “Heel veel landen hebben een economisch beleid dat streeft naar 2 procent groei, dus als we met gezondheid 4 procent kunnen waarmaken, dan is dat een hele aardige”, aldus Engelen.

Daarin ligt volgens Engelen dan ook de sleutel tot een gezonde samenleving en een betaalbaar en kwalitatief hoogstaand zorgsysteem, waarbij gepersonaliseerde zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft. Daarbij moeten wij ons ook gaan realiseren dat investeren in gezondheid geld oplevert. Er zijn berekeningen, van Harvard, die stellen dat elke euro die in gezondheid geïnvesteerd wordt, uiteindelijk maximaal negen keer die waarde teruglevert.

De formule die Engelen heeft bedacht om deze paradigma verandering wereldkundig te maken is: M x H = E, ofwel Medicine + Health = Economy. En nu is de tijd om deze formule in de praktijk te brengen. Hieronder kun je de lezing van Lucien Engelen terugkijken.

Lucien Engelen's HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan lezing voor HH en het genodigde publiek

Lucien Engelen is ook een van de keynote sprekers op de ICT&health World Conference. Daar zal hij zijn kennis, inzichten en visie over gezondheid, technologie en de (digitale) transformatie van de zorg delen met de aanwezigen. Claim nu je ticket en meld je hier aan.