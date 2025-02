Raboudumc zoekt weer onderzoeken voor Lowlands Science

Net als ieder jaar is er ook dit jaar tijdens het Lowlands festival naast muziek ruimte voor onderzoeken onder de vlag van Lowlands Science. Radboudumc zoekt ook dit jaar weer geschikte onderzoeken die kunnen profiteren van 65.000 potentiële deelnemers. Doel is om zoveel mogelijk bezoekers van het festival te laten meewerken aan de onderzoeken. Het indienen van onderzoeksvoorstellen kan tot 28 maart 2025.

Uiterlijk eind april horen inzenders of ze zijn geselecteerd om het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren. Een festival als Lowlands is uitermate geschikt om onderzoek te doen onder grote groepen mensen. Drie dagen lang zijn er daarvoor gemiddeld 65.000 mensen beschikbaar om mee te doen.

Onderzoeksteams Radboudumc

Lowlands Science is sinds 2015 erg succesvol en het Radboudumc is altijd met veel onderzoeksteams aanwezig geweest. Ook dit jaar vraagt Lowlands onderzoekers van hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen naar voorstellen voor onderzoek tijdens het festival. Als de kwaliteit en (financiële) haalbaarheid in orde zijn, dan zijn de mogelijkheden volgens de organisatie groot.

Festivalbezoekers kunnen op het afgebakende Lowlands Science terrein vrijwillig en anoniem meedoen aan wetenschappelijk onderzoek met als doel het verzamelen van onderzoeksdata. Voorgaande edities van Lowlands Science waren erg succesvol. NWO maakte een reportage van de voordelen die onderzoekers tijdens Lowlands Science hebben ervaren.

Criteria

Om mee te doen is er een aantal criteria waaraan moet worden voldaan. Zo moet het gaan om wetenschappelijk onderzoek dat vaak in een labsetting wordt uitgevoerd maar wat is gebaat bij de live setting die Lowlands Science biedt. De primaire doelstelling moet zijn om onderzoeksdata te verzamelen. Voorlichting of bewustwording kunnen wel de secundaire doelstelling zijn. Ook moet het onderzoek zich lenen voor een aantrekkelijke publieksbeleving. De indieners hebben hier een idee voor en kunnen dit idee ook zelf uitvoeren. Tot slot is het onderzoeksthema relevant en interessant voor de Lowlandsbezoeker en sluit het aan bij hun belevingswereld: 18-40 jaar, nieuwsgierig, stedelijk georiënteerd.

Meer informatie over wat de aanvraag zoal moet bevatten is te vinden op de website van Lowlands. De wetenschapsvoorlichters van het Radboudumc waren de afgelopen jaren nauw betrokken bij de voorbereidingen en waren ook op Lowlands aanwezig om alle pers te begeleiden. Zij hebben goed contact met de organisatie van Lowlands en weten wat wel en niet gaat werken. Aarzel daarom vooral niet je voorstel aan hen voor te leggen of om tijdig hierbij om hulp te vragen.