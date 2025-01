Relevante informatie spoedzorg snel beschikbaar

Tijdens de ICT&health World Conference 2025 werden veel goede voorbeelden gedeeld die elders in het land – al dan niet aangepast aan de regionale situatie – kunnen worden opgepakt. In de sub-sessie ‘Digitale rapportage in de spoedzorgketen’ vertelden medewerkers van Cohesie Huisartsenzorg en Ambulancezorg Limburg over het koplopersproject van het programma ‘Met Spoed Beschikbaar’ waaraan ze samenwerken.

Centraal hierin staat de implementatie van de digitale rapportage van de ambulancedienst naar de huisarts. Zo is de huisarts volledig geïnformeerd over de verleende spoedzorg en wordt de informatie automatisch opgenomen in het patiëntendossier van de huisarts. ICT-leveranciers Enovation en ChipSoft zijn betrokken bij het koplopersproject voor de technische ondersteuning.

“Als die gegevensuitwisseling goed verloopt, is de huisarts meteen volledig op de hoogte van de verleende spoedzorg. Nu is het nog zo dat huisartsen door een groot aantal pagina’s moet scrollen om de betreffende informatie eruit te destilleren”, vertelt manager Acute Zorg van Cohesie HAP Noord-Limburg, Carla van Velden. Haar collega in het project, medisch manager Ambulancezorg Limburg en SEH-arts Nathalie Peters voegt toe dat de betreffende informatie ook in het patiëntendossier van de huisarts terecht gaat komen.

Met spoed beschikbaar

Grote aanjager van het delen van digitale informatie in de spoedzorg is het nationaal programma ‘Met spoed beschikbaar’. Uitgangspunt is daarbij de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg. Daarin staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen en wordt als basis gebruikt.

Het streven is dat na implementatie en evaluatie van de techniek en het proces, opschaling naar andere subregio’s in Limburg en daarbuiten wordt gerealiseerd. “We moeten in onze coalitie daarin een afweging maken in wat gewenst is. Ik kan me voorstellen dat we ons gaan richten op de zorg coördinatie in de VVT als het geld voor de transformatieplannen binnen is”, bepleit Van Velden.

Organiseren en samenwerken

Omdat er veel stakeholders bij het project betrokken zijn en agenda’s overvol zitten is een externe projectleider aangesteld. “En dat helpt”, zeggen Van Velden en Peters. “Met de komst van projectleider Ellen Engelen, is er tijd en ruimte om leveranciers met elkaar te verbinden”, vervolgen ze.

De spilfunctie van Engelen zorg ervoor dat ze een overkoepelende blik heeft op dat wat nodig is om de gegevensuitwisseling te kunnen realiseren en te implementeren. “Het is in een proces als dit erg belangrijk dat je iedereen aangehaakt krijgt en houdt. Soms staan er bij de leveranciers vinkjes op groen maar blijkt het bij de zorgverleners niet goed te werken. Dat ‘finetunen’ gaat veel tijd in zitten en ik kan me voorstellen dat een projectleider dan een goede intermediair kan zijn. Ook is het zo dat met dit soort trajecten de eerste digitale reis het meest arbeidsintensief is. Als de digitale gegevensuitwisseling eenmaal is getest dan pas weet je wat je nog moet bijschaven. Geduld in dit traject is dus erg belangrijk. Maar als het eenmaal loopt, dan kan de uitrol snel gaan”, meent Engelen.

Meer koploperprojecten

De zorgaanbieders werken in nog twee koploperprojecten met elkaar samen, namelijk de implementatie van de spoedmelding van de huisartsenspoedpost naar de meldkamer van de ambulancedienst. Met deze berichtuitwisseling kan sneller de vervolgzorg voor een patiënt gerealiseerd worden. De HAP stuurt de uitkomst van de triage en de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze triage en gegevens zijn dan direct beschikbaar in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) bij de meldkamer, waar dat voorheen opnieuw ingevoerd moest worden. Het geeft tijd- en kwaliteitswinst.

Ook werken Cohesie en Ambulancezorg Limburg samen aan de implementatie van de triagistverwijzing van meldkamer naar de HAP. De meldkamercentralist stuurt deze verwijzing na triage wanneer de patiënt naar de huisarts of HAP wordt verwezen. In de verwijzing zitten de persoonsgegevens van de patiënt, gegevens van de verwijzer (meldkamer-centralist), urgentiecode, het triageverslag en eventuele aanvullende gegevens uit het contact met de patiënt.