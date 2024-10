Samenkr8 zet in op zorgtechnologie in gehandicaptenzorg Limburg

Volgens acht zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg in Limburg, is het noodzakelijk om te samenwerken. Alleen dan kan de zorg in de toekomst goed worden uitgevoerd. Samenwerken kan volgens de organisaties bijvoorbeeld op het gebeid van het inzetten van zorgtechnologie. PSW is één van de samenwerkingspartners en vertelt op de website van Vilans waarom de acht deelnemende zorgorganisaties op bestuursniveau hebben afgesproken om te gaan samenwerken.

Het doel van Samenkra8 is om samen sterker te staan in (toekomstige) uitdagingen die ze met elkaar gemeen hebben, zoals personeel, innovatie, ICT en huisvesting. De samenwerking loopt nu ongeveer 2,5 jaar en er zijn verschillende projectgroepen ingericht, waaronder die van zorgtechnologie. Zo is er een groep die onderzoek doet op het gebruik van de VR-bril. Ook is er een project waarin wordt bekeken wat goede arbeidsondersteunende technologieën in de gehandicaptenzorg kunnen zijn.

Bestuurder met thema

Iedere bestuurder heeft een eigen thema in diens portefeuille en is eindverantwoordelijk voor een aantal projecten binnen dat thema. Zo creëer je volgens projectleider ICT bij PSW, Bart Vervest, eigenaarschap binnen het samenwerkingsverband. “Er is zoveel aanbod aan zorgtechnologieën en er komt steeds wat nieuws bij. Dat is niet bij te houden voor één organisatie. Het is belangrijk om van elkaar te leren en niet zelf het wiel te gaan uitvinden”, zegt Vervest.

Volgens Vervest gaat samenwerking ook over met elkaar sparren en technologieën van elkaar kunnen lenen. Dat is volgens hem handig als je in dezelfde regio zit. Als projectleider ICT bij PSW, houdt hij zich bezig met zorginnovatie, zorgtechnologie en domotica. Voor de arbeidsondersteunende technologie zijn ze nu met drie deelnemende zorgorganisaties een onlinebibliotheek aan het opzetten. Het idee daarvan is om fysieke producten, apps en software onderling te kunnen uitlenen. Ook de beoordelingen van cliënten komen hierin te staan. Andere deelnemende zorgorganisaties kunnen op een later moment altijd aanhaken.

Innovatie-impuls on tour

Op vrijdag 8 november staat de Innovatie-impuls on tour bij PSW op het programma. Dan deelt PSW onder meer ervaringen over Team Tech-it en de inzet van AI. Hieruit blijkt dat begeleiders minder administratieve lasten hebben en meer tijd overhouden voor cliënten. Belangstellenden die zich willen laten inspireren door Samenkr8 kunnen zich aanmelden voor de Innovatie-impuls on tour.

De afgelopen jaren stonden bij Samenkr8 in het teken van op één lijn komen, aan de slag gaan met de eigen visie en gezamenlijke visie en uitvoering. Een volgende stap is met partners zoals zorgkantoren bekijken welke afspraken er kunnen worden gemaakt over bijvoorbeeld arbeidsondersteunende technologie.

Partnerportaal PSW Eind vorig jaar heeft IT-serviceverlener Ictivity voor zorginstelling PSW nog een partnerportaal voor samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Het partnerportaal is één centrale plek waarin belangrijke (cliënt)gegevens, applicaties, informatie en communicatie van alle organisaties in de keten samenkomt. Medewerkers die werkzaam zijn voor de betrokken organisaties hebben toegang tot de juiste informatie, zonder dat ze hiervoor in elke organisatie-omgeving te hoeven inloggen.