Samenwerken versnelt inkoop innovaties ouderenzorg

Intrakoop en Anders Werken in de Zorg (AWIZ) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de transformatie en de inzet van innovaties in de (ouderen)zorg te versnellen. Beide organisaties tekenden daarvoor de overeenkomst tijdens het Congres van AWIZ op 7 november. Ze willen ook zorgorganisaties ondersteunen bij het effectief inzetten van technologische en digitale zorginnovaties.

Intrakoop is de inkoopcoöperatie voor de zorg. Anders Werken in de Zorg (AWIZ) is een beweging die zich richt op innovaties in vooral de ouderenzorg. Intrakoop gaat samen met AWIZ op landelijk niveau ondernemers contracteren en voert het contractmanagement uit over deze raamovereenkomsten. Beide organisaties hebben ook afgesproken om in overleg met de betreffende ondernemers de collectieve raamovereenkomsten breder beschikbaar te stellen aan andere zorgorganisaties.

"We zien dat de vraag naar innovaties in de zorg enorm is toegenomen. Door samen te werken met Anders Werken in de Zorg zetten we vol in op een collectieve aanpak om efficiënter op te schalen. Zo worden bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten, SLA’s, en andere contractstukken in één keer geregeld”, vertelt directeur/bestuurder Intrakoop, Ruud Plu. Het zorgt volgens hem voor tijdsbesparing bij de inkoopafdelingen van zorgorganisaties. Ook kunnen de samenwerkingspartners volgens hem de leveranciers van innovatieve technologieën ondersteunen door als platform ervaringen en kennis te verzamelen.

Inkoopkracht en schaalvoordelen

Jan-Kees van Wijnen, bestuurder AWIZ, vertelt dat zorgorganisaties en leveranciers veel papierwerk en onderhandeltijd besparen dankzij de collectieve contracten. “Doordat we meer inkoopkracht en schaalvoordelen hebben, kunnen we zorgtechnologie voortaan voor het meest voordelige tarief inkopen, maar ook goede afspraken maken over eigenaarschap van data.” Volgens hem hebben daardoor kleinere instellingen zonder inkoopmanagers en volume net zoveel voordelen als grote organisaties met een onderhandelingspositie.

De eerste gezamenlijke projecten zijn al in ontwikkeling en richten zich onder meer op thema’s als slim incontinentiemateriaal, bedsensoren, medicijndispensers en spraakgestuurd rapporteren. Hiermee willen beide organisaties bijdragen aan een toekomstbestendige en betaalbare zorgsector waarin technologie en mensgerichte zorg hand-in-hand gaan.

Bestelplatform ouderenzorg

In augustus werd al bekend dat verpleegkundigen niet langer meer via verschillende kanalen producten hoeven te bestellen voor cliënten in de wijkzorg. Een groot aantal zorgaanbieders dat gezamenlijk ongeveer een derde van de thuiszorg in Nederland bedient, heeft zich namelijk verenigd om één bestelplatform - SUP - voor de ouderenzorg te realiseren. Nog dit jaar worden veel zorgaanbieders aangesloten op het platform. Het scheelt de verpleegkundigen veel administratieve rompslomp.