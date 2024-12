Santeon investeert in opschalen thuismonitoring COPD

In de Santeon ziekenhuizen worden ongeveer 13.000 patiënten met COPD behandeld. Begin 2023 is er daar gestart met de thuismonitoring van COPD-patiënten. Tegelijkertijd is in de ziekenhuizen ook een continue verbetercyclus opgestart volgens de principes van waardegedreven zorg voor COPD-patiënten. Komend jaar richt het betrokken COPD-team zich op het verder opschalen en optimaliseren van thuismonitoring.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD treft landelijk zo’n 600.000 tot 800.000 mensen. Op dit moment ontvangen in de Santeon ziekenhuizen ruim 4.500 COPD-patiënten thuismonitoring, via de producten en diensten van de organisatie Zorg bij jou. Hierbij begeleiden en monitoren ze patiënten met behulp van online vragenlijsten. Via een app worden de antwoorden op de vragenlijsten aan verpleegkundigen van een medisch servicecentrum (MSC) doorgegeven.

Gepersonaliseerde zorg

Mochten patiënten verslechteren op basis van de vooraf ingestelde grenswaarden dan krijgen de zorgverleners automatisch een signaal. Door het juist instellen van de thuismonitoring bieden ze de patiënt gepersonaliseerde zorg. Er kan snel worden gereageerd bij een toename van klachten. Iemand van het MSC kan dan direct telefonisch contact opnemen. Ook is de verwachting dat door de thuismonitoring SEH-bezoeken, klinische opnames en polikliniekbezoeken kunnen worden voorkomen. Bovendien krijgt de patiënt door de app meer inzicht in en eigen regie over de ziekte en de behandeling.

Eerste cijfers laten zien dat thuismonitoring ook een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren. Santeon-breed ging de gemiddelde schadelast van patiënten in 2023 224 euro omlaag, versus 2019. Om dit in beeld te krijgen zijn binnen Santeon verschillende medisch leiders geïnterviewd. Wel is het zo dat de verwachte impact alleen kan worden gerealiseerd door thuismonitoring te integreren in het zorgproces. Als het zorgproces niet mee verandert, krijgt de zorgverlener juist meer werk in plaats van minder.

Continue verbetercyclus

Om de effecten van de vernieuwing rondom COPD-zorg te evalueren, is begin 2024 via het gezamenlijke dataplatform HIPS voor het eerst data opgehaald voor het zorgpad COPD. De nadruk ligt in deze fase op de vergelijking tussen patiënten met en patiënten zonder thuismonitoring voor wat betreft zorgactiviteiten, zorguitkomsten en patiënttevredenheid. Sinds kort is het daarbij ook mogelijk om de patiëntpopulaties van de verschillende ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.

Daarnaast is ook het aantal en het type alarmen die de apps genereren, geëvalueerd. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de redenen waarom patiënten niet aan thuismonitoring willen beginnen of vroegtijdig ermee stoppen. Op basis van deze evaluatie zijn de apps voor thuismonitoring verbeterd en hebben ze beter zicht gekregen op de groep patiënten voor wie thuismonitoring het meest geschikt is.