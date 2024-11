Sensorbeugel met smartphone verbetert gezondheidsmetingen

Onderzoekers van de TU Delft hebben in samenwerking met het Radboudumc een batterijloos sensorplatform ontwikkeld dat via een standaard beugel of ‘bitjet’ in de mond gedragen wordt. Met dit platform, Densor genaamd, kunnen vanuit de mond langdurig metingen gedaan worden van gezondheidsinformatie die ‘uit de mond gehaald’ kan worden. Denk aan lichaamstemperatuur of hoofd- en kaakbewegingen die tijdens de slaap gemaakt worden.

De data die met de Densor gemeten worden kunnen cruciale informatie bevatten over de algehele gezondheid van de betreffende persoon, en uiteraard ook over eventuele gebitsproblemen. Tot nu toe was het meten en verzamelen van die gegevens behoorlijk omslachtig en over het algemeen ook oncomfortabel voor de patiënt.

Densor platform

De komst van het Densor platform moet daar verandering in aanbrengen. Densor behoeft geen extra hardware en is een open source platform. Voor het opladen en uitlezen van de gegevens wordt een smartphone gebruikt. De onderzoekers hebben deze week de gebruikersstudie gepubliceerd in Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

"Densor is meer dan een technologische innovatie; het is een stap richting laagdrempelige en toegankelijke gezondheidsmonitoring. Door het ontwerp open source te maken (hardware EN software), hopen we dat verschillende vakexperts o.a. op het gebied van tandheelkunde en slaaponderzoek wereldwijd deze technologie kunnen gaan inzetten voor uiteenlopende toepassingen”, zegt Przemysław Pawełczak, associate professor Embedded Systems TU Delft. In onderstaande video wordt meer vertelt over het Densor platform, de werking en de voordelen van het systeem.

Het Densor sensorplatform

Toepassingen en inzichten

Volgens de onderzoekers heeft de technologie die voor het Densor platform ontwikkeld is veel potentie om meerwaarde te bieden aan een breed scala aan toepassingen. Denk onder andere aan slaaponderzoek, diagnostiek van apneu en gebitsslijtage, en het monitoren van therapietrouwheid. Behalve de mogelijkheid om nauwkeurig kaak- en hoofdbewegingen te meten, kan Densor ook onderscheid maken tussen spraak, slikken en drinken. Daarmee is deze technologie nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker dan traditionele oplossingen zoals versnellingsmeters in het oor.

De mogelijkheden om moderne technologieën in te zetten voor medisch onderzoek waarbij regelmatig bloed moet worden afgenomen, werd in 2022 ook al onderzocht door Matthijs Kruizinga, arts-onderzoeker van het JKZ. Hij ontdekte destijds een methode om medisch wetenschappelijk onderzoek naar medicatie bij kinderen makkelijker en leuker te maken door gebruik te maken van een smartwatch in combinatie met een speekseltest.

Doorontwikkeling Densor platform

De ontwikkelaars van het Densor platform werken momenteel al aan uitbreidingen. Zo kunnen met behulp van extra sensoren en geïntegreerde dataverwerking, nog meer inzichten verkregen worden. Denk hierbij aan het vaststellen van oprispingen van maagzuur en het monitoren van de speekselproductie. Daarnaast richten ze zich op snellere en langdurigere metingen, zodat het platform toepasbaar wordt in een breed scala aan disciplines.

"De mogelijkheid om met een gebruiksvriendelijk apparaat real-time en langdurig gegevens te verzamelen in de mond is innovatief en opent deuren voor nieuwe preventieve en diagnostische mogelijkheden op het gebied van voeding, gebitsslijtage of maagzuurproblematiek”, aldus Bas Loomans, tandarts en hoogleraar Orale Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde bij het Radboudumc.