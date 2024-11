Software moet pijn en stress bij premature baby’s meten

Twee neonatologen van het UMC Utrecht, Jeroen Dudink en Maria Luisa Tataranno, gaan een doorbraak realiseren in de zorg voor premature baby’s. Met een subsidie van 100.000 euro ontwikkelen zij innovatieve software die pijn en stress bij deze kwetsbare patiënten objectief en real-time meet, waardoor zorgprofessionals ongemakken sneller kunnen signaleren en gerichter kunnen handelen.

Het geld is beschikbaar gesteld door AFAS Foundation via Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis. Baby's die te vroeg worden geboren en op de intensive care liggen, hebben vaak ongemerkt pijn en stress. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor hun ontwikkeling op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat verpleegkundigen zo snel mogelijk een seintje krijgen als de kleinste patiënten ongemakken ervaren.

Monitoring

Om de zorg voor premature baby’s goed te monitoren is momenteel nog een gebrek aan goede mogelijkheden dit te gaan meten. Van elke tien baby's wordt er één te vroeg geboren. Deze kinderen zijn heel kwetsbaar en hebben daarom intensieve zorg nodig. Door het personeelstekort in de zorg is er juist minder tijd voor individuele aandacht, ook voor de te vroeg geboren baby’s.

Gepaard met het huidige gebrek aan manieren om pijn en stress bij baby’s objectief te monitoren en ervoor te kunne zorgen, vormt dit een grote uitdaging in de zorg voor premature baby's. Om neonatologen te helpen deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft de AFAS Foundation onlangs 100.000 euro beschikbaar gesteld via Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Baby Comfort

Met de nieuwe subsidie kunnen neonatologen Maria Luisa Tataranno en Jeroen Dudink het onderzoeksproject ‘Baby Comfort’ starten. Ze werken daarin samen met Richard Bartels, vanuit zijn rol als data scientist bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht. De nieuwe studie is een follow-up van het succesvolle Sleep Well Baby-project. In dat project ontwikkelden onderzoekers van het UMC Utrecht een algoritme om te bepalen in welke fase van hun slaap pasgeboren baby's zitten. Verpleegkundigen kunnen daarmee voortaan de zorg aanpassen aan de slaapcyclus van de baby's. Op die manier hoeven ze de baby’s niet te storen als ze net in hun diepe slaap zitten.

Eenzelfde soort software moet er straks dus voor zorgen dat ook de pijn en stress bij premature baby’s goed kan worden gemonitord zodat daar adequaat actie op kan worden ondernomen. “De nieuwe software die we gaan ontwikkelen, kan deze factoren real-time en objectief detecteren”, voegt Tataranno toe. Op die manier weten verzorgenden wanneer ze de baby met rust moeten laten, en wanneer ze juist actie moeten ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een infuus dat niet goed zit en daarom zeer doet.

AI transformeert patiëntenmonitor

De onderzoekers maken gebruik van de recent aangeschafte ‘huidgeleidingsmonitors’ in het Wilhemina Kinderziekenhuis (WKZ). Het ziekenhuis kreeg dat met steun van RTL Project Glimlach. Deze geavanceerde pijnsensoren kunnen worden gekoppeld aan het algoritme van het eerdere Sleep Well Baby project. Ze zijn daarmee bij geschikt voor de ontwikkeling van de nieuwe Baby Comfort-software. Tataranno vertelt dat via machine learning de patiëntenmonitoren die bij elk bed op elke intensive care wereldwijd staan, kunnen transformeren tot een objectieve detector van pijn- en stressniveaus.

De Utrechtse onderzoekers hopen dat het systeem dat ze maken uiteindelijk ook in andere ziekenhuizen ingezet, en misschien wel kan worden verbeterd. Daarom maken ze hun software volledig open source beschikbaar. Ook werken ze binnen het project samen met andere centra, waaronder die in Groningen en Rotterdam.

AI en bewegingsmonitoring

In een ander geval werd in oktober bekend dat Zheng Peng, promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven onderzocht hoe de zorg voor premature baby’s in Máxima MC (MMC) kan worden verbeterd. In het onderzoek maakte Peng gebruik van bewegingsmonitoring en kunstmatige intelligentie (AI) om vroegtijdige gezondheidsproblemen zoals sepsis, cerebrale parese en epilepsie te detecteren. Peng ontwikkelde nieuwe technologieën en AI-modellen die de monitoring van premature baby’s nauwkeuriger maakt en de zorg op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) verbetert.