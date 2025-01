Spoedplein Hoorn, AI-vertaalhulp HMC en bestuurswisselingen

Deze week aandacht voor de aanstaande oprichting van het Spoedplein Hoorn door vijf samenwerkende zorgorganisaties in de regio West-Friesland, een nieuwe AI-vertaalhulp op de website van het HMC en de fusie tussen MCL en het Tjongerschans. Verder ook aandacht voor de aanstaande nieuwe vice-voorzitter van de NWO en een nieuw bestuurslid bij het Antoni van Leeuwenhoek.

Spoedplein West-Friesland

Vijf zorgorganisaties, Huisartsenorganisatie West-Friesland, Omring, Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland, de Regionale Ambulancevoorziening en het Dijklander Ziekenhuis, hebben een intentieverklaring ondertekend waarin om de acute zorg in de regio West-Friesland toekomstbestendig te maken. Doel is om gezamenlijk een geïntegreerd spoedplein op te richten in Hoorn. Dit spoedplein moed een centrale plek worden waar burgers de juiste zorg op het juiste moment en door de juiste zorgverlener krijgen.

Deze zorg kan digitaal, telefonisch of fysiek, afhankelijk van de situatie aangeboden worden. Een snelle en duidelijke triage wordt daarbij cruciaal en leidend voor het zorgproces. In het spoedplein wordt de zorg verleend op basis van vooraf vastgelegde behandelwensen van patiënten. Daarbij zal technologie ingezet worden die ondersteunend is aan zorgprofessionals. Door de integrale samenwerking in het spoedplein zal tevens loopbaankansen en doorgroeimogelijkheden voor zorgprofessionals mogelijk maken.

AI-vertaalhulp voor patiënteninformatie

De website van het HMC ziekenhuis is uitgebreid met een AI-ondersteunde vertaalhulp om de toegankelijkheid van patiënteninformatie op de site beter toegankelijk te maken voor bezoekers die de Nederlandse taal niet machtig (genoeg) zijn. Met de vertaalhulp kunnen teksten op de site eenvoudig vertaald worden naar bijvoorbeeld het Engels, Pools, Turks, Arabisch en vele andere talen.

Het gebruik van de nieuwe vertaalhulp op de website is heel eenvoudig. Bezoekers kunnen een blokje tekst selecteren met de muis. Vervolgens verschijnt een menuutje in beeld met onder andere de optie ‘Vertalen’. Door hierop te klikken, kan de bezoeker kiezen in welke taal de vertaling moet gebeuren. De vertaling verschijnt daarna in een kader. Indien gewenst kan er ook voor gekozen worden om de vertaalde tekst te laten voorlezen.

MCL en Tjongerschans verder als Frisius MC

Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn Medisch Centrum Leeuwarden en het Tjongerschans ziekenhuis samen verdergegaan als Frisius MC. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de ziekenhuizen ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven leveren aan patiënten in Noord-Nederland. Patiënten blijven bij hun eigen zorgverlener onder behandeling in het ziekenhuis waar zij nu ook patiënt zijn. In de toekomst kan het zorgaanbod op de locaties veranderen. Daar zullen, zodra er meer over bekend is, patiënten tijdig over worden geïnformeerd.

Beide ziekenhuizen gebruiken voorlopig hun eigen patiëntenportaal. Patiënten in Leeuwarden of Harlingen gebruiken nog mijnMCL. Patiënten in Heerenveen, Joure, Lemmer of Steenwijk nog mijnTjongerschans. Wanneer Frisius MC één nieuw patiëntendossier gaat gebruiken, komt er ook één patiëntenportaal: mijnFrisiusMC.nl. De websites www.mcl.nl en www.tjongerschans.nl blijven de komende tijd bestaan. Hier is praktische informatie over de ziekenhuizen en over het zorgaanbod te vinden. Op termijn verdwijnen deze websites en staat alle informatie op www.frisiusmc.nl.

Nieuwe vice-voorzitter NWO

Op 1 mei start drs. Anka Mulder is per 1 mei 2025 benoemd als vice-voorzitter van NWO. In die rol zal ze onder andere als portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor alle bedrijfsvoeringsaspecten van de gehele NWO-organisatie.

Mulder is sinds 2018 voorzitter van het college van bestuur van hogeschool Saxion in Enschede. “Ik ga afscheid nemen van een hogeschool en omgeving die ik in mijn hart heb gesloten. Over de positie bij NWO was ik meteen enthousiast. Ik heb enorm zin om als vicevoorzitter van NWO ook weer te kunnen bijdragen aan wetenschap en innovatie in Nederland,' aldus Mulder.

Nieuw RvT-lid Antoni van Leeuwenhoek

Met ingang van 1 april 2025 treedt drs. Franka Morssink toe de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek met portefeuille bedrijfsvoering. Zij volgt Ymke Fokma op die deze functie heeft vervuld tot en met december 2024. Morssink is momenteel lid Raad van Bestuur bij Philadelphia. Dit is de op één na grootste organisatie in Nederland met ruim 600 locaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij werkte sinds eind 2016 als CFO bij de Jaarbeurs | VNU Groep.

“Ik kijk terug op een prachtige tijd als bestuurder van Philadelphia, de organisatie heeft een plek in mijn hart. Ik zie het als een voorrecht om vanaf april onderdeel te mogen zijn van het Antoni van Leeuwenhoek en een bijdrage te mogen leveren aan een sterke en duurzame toekomst van deze prachtige en unieke organisatie”, aldus drs. Morssink.

