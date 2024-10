‘Stop met het nemen van ad-hoc en symbolische beslissingen’

Het gaat niet goed met het aantal studenten dat kiest voor de opleiding Verzorgende IG. In de afgelopen vijf jaar is dat aantal afgenomen met 41 procent en hoogleraar ouderenzorg en voorzitter van V&VN, Bianca Buurman, luidde hierover recent de noodklok in de Volkskrant. Blogger Jorn Albers werkt als verpleegkundige op de High Intensive Care (HIC) in Nijmegen en schreef in zijn blog op de website van V&VN wat er volgens hem nodig is om de zorg aantrekkelijker te maken.

Door de vergrijzing en het personeelstekort neemt de werkdruk onder zorgverleners alleen maar toe. Volgens Albers blijft de politiek pleisters plakken in plaats van het beiden van structurele oplossingen. Ook onder een nieuw PVV-bewind lijkt een koerswijziging volgens Albers ver weg. Ook schrijft hij in z’n blog dat de zorgsector kritischer moet zijn naar zijn eigen functioneren. Waar andere sectoren zichzelf blijven vernieuwen, blijft de zorg hangen in oude denkbeelden.

Ad-hoc en symbolische maatregelen

Volgens Albers is de zorg jarenlang verwaarloosd met ad-hoc beleid en symbolische maatregelen, zoals bonussen en applaus tijdens de coronapandemie. Structurele verbeteringen in salarissen en werkdruk bleven volgens hem uit. Hij denkt dan ook dat jongeren daarom kiezen voor sectoren waar volgens hen wél perspectief is. Om de zorg aantrekkelijk te maken, raadt Albers in zijn blog aan om verder te kijken dan alleen financiële prikkels. De zorg moet zichzelf opnieuw uitvinden om weer aantrekkelijk te worden.

Zorgprofessionals verdienen volgens Albers de kans om zich te ontwikkelen en een duurzame loopbaan op te bouwen, zodat de sector klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. “Te vaak houden we vast aan verouderde ideeën. Technologie en AI worden nog steeds als een bedreiging gezien, terwijl ze juist kunnen helpen om administratieve lasten te verlichten en zorgverleners meer tijd te geven voor waar het om draait: de patiënt. Hoewel AI en eHealth de potentie hebben om de werkdruk te verminderen, blijft de implementatie achter”, schrijft Albers.

AI-oplossingen

In zijn blog voegt hij toe dat uit de E-health Monitor 2023 blijkt dat de toename van AI-gebruik tijdens de coronapandemie is afgevlakt. Ook constateert het Zorginstituut Nederland dat AI-oplossingen te fragmentarisch worden ingevoerd, wat opschaling in de weg staat. Steeds vaker wordt er op projectbasis ingezet op het stimuleren van AI-gebruik in de zorg. Een voorbeeld hiervan is het zogeheten CARAI-project.

CARAI

Onlangs kreeg het project CARAI (Care for AI Readiness Acquiring Insights) de goedkeuring van AiNed. Het project is bedoeld om een learning community op te zetten waarin zorg- en welzijnsmedewerkers en studenten samen ontdekken welke vaardigheden nodig zijn om AI effectief toe te passen in de zorg. Via de lectoraten van AI en Zorg is hogeschool Zuyd kartrekker van dit project. Door de samenwerking moet AI toegankelijker worden en bijdragen aan slimmere en efficiëntere zorg.